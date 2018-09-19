"Культурный вандализм": запрет на свадебные фотосессии в Абхазском драмтеатре

Анжела из Сухума спрашивает: Почему запретили свадебную фотосессию в Абхазском драматическом театре? Там же так красиво! В некотором смысле это пиар и для самого театра.

Асмат Цвижба, Sputnik Абхазия: Как рассказала директор по связям с общественностью и СМИ Абхазского драмтеатра Щарида Тужба, руководство театра приняло такое решение в связи c началом свадебного сезона в Абхазии.

"Мы хотим предоставлять зрителям качественный материал и хотим, чтобы нас в первую очередь посещали для просмотра спектаклей, а не для фотосессий. В мире такой практики не существует. Абхазский драматический театр — это уникальное здание с богатой историей, и просто так зайти и устроить фотосессию нельзя", — сообщила она позицию учреждения культуры.

Тужба также добавила, что многие молодые люди, приходящие в театр для свадебной фотосессии, посещают его впервые.

"Многие говорят, а мы здесь в первый раз. Никогда еще не были. Конечно, не хотелось бы, чтобы люди впервые приходили в театр не за эмоциями от постановок, а за фотографиями. Хочется, чтобы люди знакомились с нашим репертуаром, актерами и историей", — добавила она.

Абхазский драматический театр был основан в 1912 году. В 1967 году театру было присвоено имя абхазского писателя Самсона Чанба. В репертуаре театра постановки исключительно на абхазском языке, среди них такие как "Гумистинская баллада", "Махаз", "Постух и Кот", "Пешком", "Дом Бернарды Альбы", "Носороги", "Кролики и удавы" и другие.

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