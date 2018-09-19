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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (793)
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В четверг, благодаря устойчивому антициклону над Черным морем и активному выносу тепла с юга, синоптическая ситуация на территории Абхазии существенно не изменится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik.  Абхазские синоптики сообщают, что в четверг 20 сентября в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, однако из-за перепадов температуры воздуха местами возможен кратковременный дождь.

Атмосферное давление  повышенное, 766-764 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +14˚С,  днем воздух прогреется до +30°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, силой в один-два балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (793)
Теги:
прогноз погоды, погода в Абхазии, Сухум, Абхазия


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