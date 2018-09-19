Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 сентября

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в четверг 20 сентября в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, однако из-за перепадов температуры воздуха местами возможен кратковременный дождь.
Атмосферное давление повышенное, 766-764 миллиметра ртутного столба.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +14˚С, днем воздух прогреется до +30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, силой в один-два балла.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.