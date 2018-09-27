Перекур: автобус Сухум-Владикавказ "набили" сигаретами на 1,5 млн рублей

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Три тысячи пачек сигарет на сумму около 1,5 миллиона рублей пытался перевезти через абхазо-российскую границу водитель рейсового автобуса Сухум — Владикавказ, сообщает "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в четверг 27 сентября.

Блоки сигарет различных марок были тщательно спрятаны в технологических полостях автобуса, в туалетном помещении, а также системе кондиционирования, пишет издание.

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В соответствии с таможенным законодательством России, граждане свободно могут провозить с собой не более одного блока табачной продукции.

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