14:47 27 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.84
  • EUR77.04
Поиск
Цех производства сигарет

Перекур: автобус Сухум-Владикавказ "набили" сигаретами на 1,5 млн рублей

© Sputnik . Михаил Воскресенский
В Абхазии
Получить короткую ссылку
392 0 0

Незаконное перемещение табачной продукции на территорию России пресекли Сочинские пограничники.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Три тысячи пачек сигарет на сумму около 1,5 миллиона рублей пытался перевезти через абхазо-российскую границу водитель рейсового автобуса Сухум — Владикавказ, сообщает "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в четверг 27 сентября.

Блоки сигарет различных марок были тщательно спрятаны в технологических полостях автобуса, в туалетном помещении, а также системе кондиционирования, пишет издание.

Неудачный улов: гость Абхазии пытался вывезти краснокнижную рыбу>>

В соответствии с таможенным законодательством России, граждане свободно могут провозить с собой не более одного блока табачной продукции. 

Жителя Абхазии будут судить в Сочи за контрабанду оружия>>

Теги:
контрабанда, сигареты, Пограничное управление ФСБ РФ, Абхазия, Россия


Главные темы

  • Нателла Акаба
    Абхазия выжила благодаря женщинам: как республика развивалась после войны

    В преддверии 25-летия Победы Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов и 10-летия признания независимости Россией, секретарь Общественной палаты, политолог Нателла Акаба рассказала Sputnik, как развивалась республика последние 25 лет и как менялось общественное мнение в Абхазии по отношению к России.

    94
  • Подготовка боевой техники к участию в параде Победы в Калининграде
    СМИ: Индия намерена приобрести комплексы С-400

    Ранее Россия и Турция договорились о поставках российских комплексов С-400. По контракту, турецкая сторона купила две батареи, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

    5
  • Продажа iPhone XS
    "Цена значения не имеет, а можно в кредит?": Абхазия ждет новые iPhone

    Новостей из Купертино ждут с особым трепетом, очередная презентация Apple в сентябре этого года породила новую волну "яблочной" лихорадки. Есть ли спрос на модные телефоны в Абхазии, когда ожидают поступление и смущают ли потенциальных покупателей высокие цены, читайте в материале корреспондента Sputnik.

    202

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Международная выставка кошек в Риге
Бамбино и Сфинксы, пушистые и короткошерстные: выставка кошек в Риге
Юный индонезиец 49 дней дрейфовал в океане
Остаться в живых: индонезийский юноша 49 дней дрейфовал в океане
Салют
План мероприятий ко Дню освобождения города Сухум

Соцсети

Sputnikabkhazia