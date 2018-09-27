Кто такой Сталин и сколько бетона ушло на каньон: испытание для экскурсовода

Международный день туризма отмечается во многих странах мира ежегодно 27 сентября. Корреспондент Sputnik Абхазия пообщался с молодыми экскурсоводами, которые рассказали о том, что сложного в их работе, какие странные вопросы иногда задают туристы и за что могут потенциального гостя Абхазии развернуть на границе.

Бадри Есиава, Sputnik

И смех, и грех

Деятельность экскурсовода не из легких, но и в ней есть место для веселья. Гиды турфирмы "Вояж" Давид Ардзинба, Кристина Базба и Саида Ашуба поделились забавными случаями, которые происходили с ними и их коллегами.

"Кто такой Сталин? Это президент Абхазии?" – вполне серьезно такой неожиданный вопрос задала бальзаковского возраста туристка из России во время экскурсии. Это слегка шокировало Кристину, так как подобный интерес еще как-то можно было оправдать, если бы его проявила не взрослая женщина, а ребенок или же гостья из какой-нибудь страны третьего мира.

Не менее забавный случай произошел в Юпшарском каньоне по дороге на Рицу, где другая путешественница при виде величественных скал поинтересовалась, сколько ушло бетона на создание этого великолепия.

© Sputnik Томас Тхайцук Юпсарский каньон.

У многих гостей Абхазии существует устоявшийся стереотип того, что здесь в буквальном смысле слова принято воровать невест. Вероятно, эти "познания" в традиционных устоях Апсны воодушевили пожилого экскурсанта, который рискнул покорить сердце молодой Кристины.

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"Однажды во время экскурсии я почувствовала, что кто-то подошел и поцеловал меня в плечо. Я чуть с ума не сошла. Повернулась и увидела старичка лет 65. Я возмутилась, а он начал меня расхваливать, как я хорошо рассказываю, какая я симпатичная и стал выпытывать номер телефона. Пока с ним не поговорил наш водитель, не успокоился", — смеясь, поделилась забавной историей Кристина.

Видимо, от переизбытка чувств порой внимание некоторых гостей настолько рассеивается, что сбивается их внутренний "компас". К примеру, могут спутать озеро Инкит в Пицунде с Рицей в горах.

CC0 Озеро Рица

"Наказание" для туристов

Гид должен быть немного психологом, уверены ребята. Помимо природного чутья и умения находить общий язык с посторонними людьми, им пригодились навыки, полученные на специальных курсах.

"Каждого экскурсовода необходимо профессионально подготовить, так как мы представляем всю республику. Мы, кто работает с границы, должны в течение одного дня произвести впечатление на гостей и сделать все для того, чтобы им у нас понравилось, захотели вновь к нам вернуться", — отметил Давид Ардзинба.

Несмотря на глубокие знания теории, добавил он, без практики и опыта слаженно работать невозможно. Все приходит с годами.

Давид признался, что лично ему комфортнее работать в большом автобусе, нежели в маленьком. По его наблюдениям, крупные группы меньше отвлекаются друг на друга и не мешают гиду.

Поддержание дисциплины и соблюдение "тайминга" – неотъемлемая часть этой работы. Зазевавшиеся гости страны могут потерять счет времени и опоздать на "сборы". Для таких ситуаций у гидов припасены несколько эффективных методов "наказания". Например, они могут попросить нарушителей порядка рассказать в микрофон стишок или спеть песню. Без чувства юмора тоже никуда.

Тяжелее всего приходится с випами. Группа может состоять из пяти человек, а может быть и одна важная персона. Это волнительно и ответственно, признаются гиды. Чаще всего такие экскурсии заказывают обеспеченные люди, высокопоставленные чиновники. Беседы тет-а-тет требуют хорошей подготовки и глубоких знаний во многих областях. Не обязательно, что это напрямую будет касаться только Абхазии.

© Sputnik Бадри Есиава Экскурсионный маршрут "Золотое кольцо Абхазии"

"Кто-то из моих коллег рассказывал, что однажды мужчина оплатил вип-экскурсию на Рицу, приехали они туда, а он не пробыл там даже нескольких минут. Сделал одну фотографию озера и сказал, что можно ехать обратно", — до сих пор недоумевает Давид.

В пик сезона приходится работать почти каждый день, говорит Саида Ашуба, которая еще умудряется находить время на воспитание двоих детей. У нее, как и ее коллег, живущих далеко от границы, утро начинается в 3:00.

Это обычное время выезда из Гудауты к КПП "Псоу", где они должны встретить группу к 6:00. В зависимости от экскурсионного маршрута домой Саида попадает ближе к вечеру. Но все это дело привычки, уверяет она.

"Но работу в нашей фирме облегчает то, что у нас всегда четкий маршрут и нет дополнительных заездов. Мы получаем стабильную зарплату и не заморачиваемся по поводу сбора денег среди туристов. Перед выездом у них, кроме обеда, все уже оплачено, и насчет этого мы спокойны", — сказала Саида.

Больше всего неудобств создает государственная граница на реке Псоу, уверяют гиды. Если на своей территории они контролируют ситуацию, то на пограничном переходе от них ничего не зависит. Бывают случаи, когда туристов просто разворачивают обратно в Россию из-за неоплаченных штрафов или проблем с документами.

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Материал подготовлен при содействии абхазской туристической фирмы "Вояж".