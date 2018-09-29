Международный турнир по боксу имени Георгия Блаб проходит в Пицунде

В турнире по боксу, посвященном памяти мастера спорта Георгия Блаб, участвуют более трехсот спортсменов.

СУХУМ, 29 сен — Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб, проходит в Пицунде. Об этом Sputnik сообщил директор Республиканской детско-юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Абхазии Алик Карди оглы.

В этом году проведение соревнования пришлось на 25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Алик Карди оглы выразил надежду, что турнир по боксу станет подарком для жителей республики в эти праздничные дни.

© Фото : предоставлено Харитоном Агрба Боксер Харитон Агрба победил олимпийского чемпиона из Кубы

"Абхазские спортсмены хорошо себя показывают в течение этих двух дней, большинство спортсменов выиграли свои бои, надеемся, что впереди будут еще победы и они завоюют медали", — подчеркнул Алик Карди оглы.

В турнире по боксу, посвященном памяти мастера спорта Георгия Блаб, участвуют более трехсот спортсменов.

В этом году, ежегодные международные соревнования по боксу проходят в Абхазии в 24 раз. Для того чтобы принять участие в турнире, в республику приехали боксеры различных возрастов и весовых категорий со всех регионов России, а также Нагорного Карабаха, Приднестровья, Луганска и Южной Осетии. Абхазию представляют более 40 боксеров.

Поветкин проиграл нокаутом чемпионский бой с Джошуа: как это было>>

Международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб, открылся 27 сентября и завершится 2 октября. Организаторами турнира по боксу выступили Фонд имени Георгия Блаб и Федерация бокса города Пицунда.