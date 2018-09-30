"Музыкальное" приземление: десантники высадились на площади Свободы в Сухуме

СУХУМ, 30 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Парашютисты десантировались из вертолета над площадью Свободы в Сухуме и приземлились в точке, где уже выступали детские творческие коллективы, передает с места события корреспондент Sputnik.
Колонны школьников вышли на площадь после участников акции "Бессмертный полк".
Дети исполняли танцы народов Кавказа под громкие аплодисменты зрителей. Под эти мотивы вскоре начали приземляться парившие на парашютах над парадом десантники.
С показательными номерами выступили абхазские спортсмены: гимнасты, боксеры и борцы. Прямо на площади прошли импровизированные спарринги борцов и боксеров. Продолжили шествие отличники сухумских школ с воздушными шарами в цветах Государственного флага.