"Музыкальное" приземление: десантники высадились на площади Свободы в Сухуме

В параде в юбилейный День Победы приняли участие ученики школ республики и парашютисты.

СУХУМ, 30 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Парашютисты десантировались из вертолета над площадью Свободы в Сухуме и приземлились в точке, где уже выступали детские творческие коллективы, передает с места события корреспондент Sputnik.

Колонны школьников вышли на площадь после участников акции "Бессмертный полк".

© Sputnik Константин Грецов Прыжки парашютистов

Дети исполняли танцы народов Кавказа под громкие аплодисменты зрителей. Под эти мотивы вскоре начали приземляться парившие на парашютах над парадом десантники.

С показательными номерами выступили абхазские спортсмены: гимнасты, боксеры и борцы. Прямо на площади прошли импровизированные спарринги борцов и боксеров. Продолжили шествие отличники сухумских школ с воздушными шарами в цветах Государственного флага.