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Школьники на Параде Победы

"Музыкальное" приземление: десантники высадились на площади Свободы в Сухуме

© Sputnik Константин Грецов
В Абхазии
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Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (49)
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В параде в юбилейный День Победы приняли участие ученики школ республики и парашютисты.

СУХУМ, 30 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Парашютисты десантировались из вертолета над площадью Свободы в Сухуме и приземлились в точке, где уже выступали детские творческие коллективы, передает с места события корреспондент Sputnik.

Колонны школьников вышли на площадь после участников акции "Бессмертный полк".

Прыжки парашютистов
© Sputnik Константин Грецов
Прыжки парашютистов

Дети  исполняли танцы народов Кавказа под громкие аплодисменты зрителей. Под эти мотивы вскоре начали приземляться парившие на парашютах над парадом десантники.

С показательными номерами выступили абхазские спортсмены: гимнасты, боксеры и борцы. Прямо на площади прошли импровизированные спарринги борцов и боксеров. Продолжили шествие отличники сухумских школ с воздушными шарами в цветах Государственного флага.

Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (49)


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