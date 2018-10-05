Найти и спасти: как проходят учения кинологов в Абхазии

Кинологи из Абхазии и России вместе со своими питомцами проходят тренировки в селе Нижняя Эшера с 1 по 10 октября.

В тренировки кинологов Абхазии и России входят упражнения по поиску людей в природных условиях и техногенной зоне. Наиболее подходящим для этого местом выбрали бывшую спортивную базу в селе нижняя Эшера.

Первой испытание на камеру прошла Японская акито Ека координатора группы волонтеров-кинологов Юга России Юлии Анисимовой. "Рыжая" в зарослях золотарника быстро нашла Сандро Джинджия, который сыграл роль "потеряшки". За это Ека получила кусочек мяса.

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Трехмесячного лабрадора по прозвищу Фарта подарили МЧС Абхазии российские коллеги. Воспитывать и дрессировать будет Наур Маргания, который рассказал, что эта покладистая и неприхотливая порода собак, способные выполнять задачи по поиску людей в городских условиях, горах, полях и лесу.

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"Они легко поддаются дрессировке. Очень добрые собаки. В обычные дни кормить их надо сухим кормом, а когда сборы или занятия, можно давать разные лакомства, мясо, курицу", — поделился тонкостями воспитания Маргания.

Елена Кошкина и ее две белоснежные швейцарские овчарки приехали в Абхазию из Йошкар-Олы. Для тренировок выбор пал одну из них по кличке Энджи. Объектом поиска снова стал Сандрик, который затаился в полуразрушенной комнате второго этажа спортивной базы. Поводок отпущен, процесс пошел. Длинный нос "лохматого" спасателя учуял знакомый запах и устремился к цели. Сандрик был спасен меньше, чем за минуту. Энджи заслужила порцию аппетитного "приза".