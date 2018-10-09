Скоро девятый: из истории Абхазо-российских деловых форумов

IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в республике 12 октября. О том, какие темы на нем будут обсуждаться и какими событиями запомнились предыдущие форумы, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Абхазо-российский деловой форум стал традиционной площадкой взаимодействия в экономике Абхазии и Российской Федерации, на нем бизнесмены двух стран подписывают взаимовыгодные соглашения.

С момента первого форума в 2009 году подписано и реализовано немало проектов, один из примеров – учреждение торговых представительств в обеих странах. На последнем форуме, прошедшем в 2017 году, было подписано Соглашение по поставке инертных материалов из Абхазии в Россию, этот проект уже реализуется.

© Sputnik / Томас Тхайцук Две "пятилетки": Абхазия и Россия обсудили взаимодействие в экономике

Что обсудят на IX форуме

Очередной, девятый по счету Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме 12 октября. Как и все предыдущие, он насыщен важными экономическими вопросами, работа форума будет разделена на четыре круглых стола: "Внешнеэкономическое сотрудничество Абхазии и России. Проблемы и перспективы", "Сотрудничество и взаимодействие в сфере туризма. Пути улучшения качества туристского продукта", "Банковский сектор как фактор роста экономики Абхазии в контексте двухстороннего взаимодействия", "Сотрудничество в области информационных технологий и инновационного развития".

Помимо напряженной работы, организаторы предусмотрели культурную программу для участников IX Абхазо-российского делового форума, они смогут посмотреть спектакль "Широколобый" в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера.

Нашлось место и для спорта, участники форума смогут посетить "Сухумский забег", а при желании выбрать одну из дистанции и пробежать ее. "Сухумский забег" приурочен к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Результаты предыдущих форумов

I

Первый Абхазо-российский деловой форум состоялся в Сухуме в 2009 году. На нем было подписано Соглашение между Минэкономразвития России и Минэкономики Абхазии о взаимном учреждении торговых представительств. Вскоре они были открыты в странах.

"На заседаниях круглых столов в рамках форума были обсуждены состояние и перспективы экономического сотрудничества России и Абхазии, особое внимание было уделено туристическому сектору. Также состоялся обмен мнениями об организации сельского хозяйства и экспорта", — вспоминал один из организаторов форума Сократ Джинджолия.

Тогда, добавил Джинджолия, представители двух стран обсудили вопросы добычи в Абхазии инертных материалов, которые могли бы использоваться для олимпийской стройки в Сочи, что и было реализовано.

"Ростуризм и Госкомитет Абхазии по курортам и туризму подписали программу "соответственности действий", которая ежегодно обновляется и дает положительные результаты. Соглашение по программе партнерства в развитии качества экономического образования в Абхазии подписали АГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов", — сказал Сократ Джинджолия.

Он подчеркнул, что в 2009 году протокол о намерениях в области почтовой связи подписали Почта России и Почта Абхазии.

В итоговом заявлении форума было сказано, что при защищенности от внешних угроз военно-политическим соглашением Абхазии с РФ, республика имеет хорошую возможность сосредоточить основные усилия на вопросах мирного строительства, дальнейшем совершенствовании государственного управления, диалоге между обществом и властью, обеспечении эффективного развития экономики и повышении качества жизни населения.

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II

Участниками второго форума стали более 500 представителей Абхазии и России — политики, предприниматели, эксперты и журналисты. Из России в республику приехали губернаторы, руководители ключевых министерств и ведомств, банкиры, крупные промышленники, общественники, представители Российско-абхазского делового совета. Результатом II Абхазо-российского делового форума стали соглашения "О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах", "Об условиях организации прямого международного железного сообщения" и "О сотрудничестве в области морского транспорта".

Возглавлял российскую делегацию руководитель Администрации президента России Сергей Нарышкин.

Нарышкин в своем выступлении на форуме обозначил ключевые направления двустороннего взаимодействия в сфере подготовки кадров для реконструкции железной дороги, восстановления сухумского аэропорта, открытия авиасообщения между Абхазией и российскими городами.

Президент Абхазии Сергей Багапш, приветствуя участников форума, отметил важность привлечения частных инвестиций для будущего республики.

Второй Абхазо-Российский деловой форум

III

Участники III Абхазо-российского форума уделили особое внимание обсуждению актуальных вопросов функционирования сельскохозяйственной и туристической отраслей, системы образования, транспортной, энергетической и инфраструктурной сфер. Было отмечено, что именно эти отрасли обязаны стать приоритетными направлениями сотрудничества российских районов с Абхазией.

В рамках делового форума наряду с важными межправительственными документами были пoдписaны договоры о сотрудничестве мeжду ТПП Абхазии с Астраханской Торгово-промышленной пaлaтoй и ТПП Дагестана.

"Тoргoвo-прoмышлeнным палатам двух стран специальное внимaниe уделить поиску путей и совершенствованию механизмов повышения активности малого и среднего бизнеса в развитии сотрудничества двух стран.

Поддерживать и развивать устойчивые виды партнерства между субъектами Российской Федерации и Абхазией. Расширять практику углубления связей с районами РФ, в том числе на уровне районов по аналогии взаимодействия Администрации Смoлeнскoй области и Администрации Гудаутского района", — говорится в частности в итоговом зaявлeнии участников фoрумa.

© Фото: Апсныпресс Третий Абхазо-Российский деловой форум

IV

На форуме обсудили возможности работы предпринимательского сообщества на этапе адаптации российской экономики к условиям ВТО, новые рыночные перспективы кооперации, а вместе с тем пути взаимодействия с уполномоченными по прaвaм бизнесменов по проблемным аспектам рoссийскo-aбxaзскoй торговли.

Участники форума отмечали позитивную динамику, с которой на региональном и деловом уровне активизируется торговое и инвестиционное сотрудничество сторон в таких областях, как сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, добыча строительных материалов и строительная индустрия, создание современной инфраструктуры предприятий промышленности и социальной сферы.

В форуме участвовала большая делегация Минсельхоза России, и один из круглых столов форума посвящался теме сельского хозяйства Абхазии как перспективного сектора привлечения инвестиций.

Замминистра сельского хозяйства России Илья Шестаков заявил, что для развития агропромышленного комплекса Абхазии необходима долгосрочная комплексная программа.

"Дело не в трудностях объективного характера, а в отсутствии долгосрочной комплексной программы развития агропромышленного комплекса республики, которая должна быть стратегическим ориентиром для фермеров, и, прежде всего, для инвесторов", — сказал Шестаков.

В пленарном заседании форума с рoссийскoй стороны участвовали около двухсот делегатов. Главы делегаций ТПП России Владимир Падалко и Российского-абхазского делового совета Андрей Сергеев совместно с абхазской стороной, которую представлял Александр Страничкин, провели круглый стол "Роль торгово-промышленных палат и деловых советов в улучшении делового и инвестиционного климата в Рeспубликe Абхазия".

© Фото: РосАбхсовет Четвертый Абхазо-Российский деловой форум "Россия и Абхазия: достижения межрегионального сотрудничества"

V

Основными темами V Абхазо-российского делового форума "Россия-Абхазия 2008-2013: пятилетний опыт и перспективы сотрудничества" форума стали анализ и оценка состояния социально-экономического развития Абхазии, содействие дальнейшему укреплению российско-абхазских интеграционных процессов и формирование условий для привлечения инвестиций в страну. По мнению участников, этот форум стал самым масштабным и представительным на тот период. В форуме приняли участие от Российской Федерации: Управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, МИД, Минрегион, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минздрав, Минтранс, Минэнерго, Минпромторг, Минкомсвязь, Минкультуры, Россотрудничество, Ростуризм, ТПП России, Российско-абхазский деловой совет, Правительство Москвы, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", "Банк ВТБ", "Росагролизинг", "РЖД".

"Мы открыты для сотрудничества в сферах сельского хозяйства, пищевой, деревообрабатывающей промышленности, строительной индустрии, энергетики, развития транспортных коммуникаций, добычи полезных ископаемых, финансовых услуг, туризма. Проекты должны быть конкретными, с обозримой перспективой и, безусловно, взаимовыгодными", — сказал президент Абхазии Александр Анкваб, выступая перед участниками форума.

Говоря о банковской сфере, он отметил, что необходимо переходить на качественно высокий уровень отношений и тесного партнерства между абхазскими и российскими банковскими учреждениями.

"Мы готовы к широкому, перспективному партнерству, поскольку считаем необходимым, чтобы деловые связи наших стран стали мощной движущей силой развития межгосударственных отношений", — отметил он.

© Фото : Апсныпресс "Россия-Абхазия 2008-2013: пятилетний опыт и перспективы сотрудничества"

VI

Шестой Абхазо-российский деловой форум в ноябре 2014 года был уже более практичным — "Абхазские проекты. Бизнес и инвестиции". Во Дворце спорта имени Сергея Багапш Торгово-промышленная палата Абхазии организовала выставку товаров и услуг более полусотни местных производителей.

В рамках форума обсуждались пути сотрудничества Крыма с абхазскими производителями инертных материалов и сельскохозяйственной продукции, а также поставок абхазской пресной воды сообщил представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Надеемся, что крымские дети к Новому году будут есть только абхазские мандарины", — сказал он.

Министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарцкия внес предложения проводить российско-абхазские деловые форумы в дальнейшем в течение двух дней. На полях форума Автандил Гарцкия модерировал круглый стол по туристической отрасли и развитию инфраструктуры. Его участники обсуждали особые экономические зоны, кадровый потенциал и другие вопросы.

"Мы говорили обо всем. Турист – это человек, его касается и медицина, и транспорт, и безопасность. Пока все эти вопросы не будут решены, никаких инвестиций не будет", — считает он.

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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау отметил, что шестой форум отличается от предыдущих особой откровенностью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шестой Абхазо-российский деловой форум открылся в Сухуме

VII

Самым важным событием Седьмого форума можно назвать двусторонний договор о займе между Инвестиционными агентствами России и абхазскими бизнес-партнерами.

Здесь же впервые была представлена стратегия "25 шагов" для абхазского бизнеса. Подробности этой программы раскрыл участникам директор Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Алмас Тания.

Участники VII Абхазо-российского форума приняли участие в открытии фабрики по переработке фруктов "Абхазские сады", построенной за счет Инвестиционной программы поддержки крупного и среднего предпринимательства в Абхазии. Торжественное открытие состоялось в Очамчыре 15 ноября 2016 года участниками VII Абхазо-российского делового форума "От стратегии к истории успеха".

По словам исполняющего обязанности директора Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии Симона Агрба, в течение десяти лет с этих предприятий планируется выплатить до 250 миллионов рублей в качестве налогов.

"По проекту льготного кредитования в 2017 году были профинансированы 10 инвестиционных проектов, и четыре из них на сегодня уже запустили, четыре находятся на стадии строительства и два проекта ждут финансирования. Мы вели работу с тремя большими российскими банками, предоставляющими кредитные средства", — отметил он.

На проекты были инвестированы 1 миллиард 190 миллионов 884 тысячи рублей, рассказал Симон Агрба.

На Абхазо-российском экономическом форуме было достигнуто два соглашения – это выход на абхазский рынок одной из крупнейших строительных компаний "Славянский мир" и соглашение об утилизации твердых бытовых отходов в Абхазии, которое будет реализовывать российский инвестор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие VII Абхазо-российского делового форума

VIII

На VIII Абхазо-российском экономическом форуме было подписано Соглашение о поставке инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию. Первый грузовой корабль с тремя тысячами тонн щебня отправился из Сухумского порта в Крым в июне.

© Sputnik / Томас Тхайцук Второй пошел: Абхазия отправит морем в Крым новый груз щебня

"Как вы знаете, в прошлом году на Абхазо-российском деловом форуме был подписан контракт на поставку инертных материалов в Республику Крым. Это первая поставка, надеемся, что до конца этого года, как и было заявлено предпринимателями, будет отправлено до 200 тысяч тонн", — сказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба после отправки первой партии щебня в Крым.

Необходимость продукции из Абхазии связана с реализацией российских целевых программ на территории Крыма, пояснил глава Минэкономики.

"Это большое подспорье для наших предпринимателей. Как вы знаете, у нас была большая пауза по экспорту инертных материалов из Абхазии. Сейчас усилиями наших предпринимателей при содействии Министерства экономики мы возвращаемся в эту нишу", — сказал Ардзинба.

Он добавил, что и в 2019 году Абхазия планирует экспортировать еще 200 тысяч тонн инертных материалов. По его словам, республика готова отправлять за пределы страны до одного миллиона тонн качественных инертных материалов.

Всего будет поставлено 600 тысяч тонн щебня в Россию.