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Встреча ректора Башкирского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук, профессора Валентина Павлова с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и подписание договора о сотрудничестве между МЗ РА и БГМУ
© Sputnik / Томас Тхайцук

Павлов о медицинском туризме в Абхазии: уникальное место для реабилитации больных

Радио
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Ректор Башкирского государственного медицинского университета, профессор Валентин Павлов в интервью радио Sputnik Абхазия отметил, что в развитии медицины Абхазии наблюдаются большой прогресс.

"Мы видим большой прогресс этого отделения Республиканской больницы, а также всей медицины в республике в целом. Мы встречались с президентом Абхазии. Обсуждали путь, который мы прошли за этот год, поставили задачи на будущее. У руководства республики, у Министерства здравоохранения большие планы по развитию медицины. Мы обсуждали вопросы по строительству большого центра сердечно-сосудистой хирургии, современной рентгеново-васкулярной хирургии, а также вопросы развития реабилитации. В Российской Федерации мы только-только запустили пилотные проекты по развитию реабилитации. И в Абхазии это очень актуально, потому что после большой операции просто некуда выписать пациента для реабилитации организма после сердечных операций, после травматологических операций, протезирования",  – рассказал Павлов в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Ректор Башкирского государственного медицинского университета отметил, что Абхазия — страна с уникальным сельским хозяйством. В системе реабилитации можно использовать и традиции абхазского долголетия, и природные факторы, для того чтобы как можно большее количество людей приезжало в Абхазию для оздоровления, для того чтобы получать современную, санаторно-курортную, реабилитационную помощь.

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