Павлов о медицинском туризме в Абхазии: уникальное место для реабилитации больных

"Мы видим большой прогресс этого отделения Республиканской больницы, а также всей медицины в республике в целом. Мы встречались с президентом Абхазии. Обсуждали путь, который мы прошли за этот год, поставили задачи на будущее. У руководства республики, у Министерства здравоохранения большие планы по развитию медицины. Мы обсуждали вопросы по строительству большого центра сердечно-сосудистой хирургии, современной рентгеново-васкулярной хирургии, а также вопросы развития реабилитации. В Российской Федерации мы только-только запустили пилотные проекты по развитию реабилитации. И в Абхазии это очень актуально, потому что после большой операции просто некуда выписать пациента для реабилитации организма после сердечных операций, после травматологических операций, протезирования", – рассказал Павлов в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Ректор Башкирского государственного медицинского университета отметил, что Абхазия — страна с уникальным сельским хозяйством. В системе реабилитации можно использовать и традиции абхазского долголетия, и природные факторы, для того чтобы как можно большее количество людей приезжало в Абхазию для оздоровления, для того чтобы получать современную, санаторно-курортную, реабилитационную помощь.

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