Мисс Мира Сухинова примет участие в "Сухумском забеге"

"Сухумский забег" пройдет в столице 13 октября и будет приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Run Sukhum не просто забег, но и важное спортивное мероприятие к юбилею Победы и Независимости Абхазии, рассказала в интервью радио Sputnik Посол доброй воли Абхазии, победительница конкурса "Мисс Мира 2008" Ксения Сухинова.

"Тем более пробежать на Кавказе, где чистый горный воздух, еще и по набережной – все пазлы сошлись, и я решила бежать дистанцию в 10 километров", — добавила Сухинова.

Мисс Мира не в первый раз участвует в подобных забегах. Ранее она уже бежала различные дистанции в "Московском марафоне" и "Гонке героев" с препятствиями. По ее словам, в первый раз бежать сложно, необходимо постоянно тренироваться.

"Человеку, который постоянно занимается спортом, особо к забегу готовиться не надо. А человеку, для которого забег проходит в первый раз, конечно, это нелегко. Нужно каждый день выходить на пробежку и со временем увеличивать дистанцию. Если вы бежите в первый раз, не обязательно бежать быстро, главное — поставить цель добежать. А потом следующий марафон уже пройдет легко", — рассказала Сухинова.

Ксения Сухинова – победительница конкурса "Мисс Россия 2007" и "Мисс Мира 2008". В 2017 году она стала Послом доброй воли Абхазии.

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Сухумский забег Run Sukhum пройдет в столице 13 октября и будет приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Впервые мероприятие провели в республике 15 октября 2017 года. В нем тогда приняли участие около 300 человек, в мае 2018 года в Сухуме бежало уже более 500 участников.

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