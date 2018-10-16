Инар Гицба о Госинвестагентстве Абхазии: наша работа набирает обороты

Директор Государственного инвестиционного агентства при Минэкономики Абхазии Инар Гицба прокомментировал статью директора Института ЕврАзЭС Владимира Лепехина "Абхазские и российские предприниматели требуют от чиновников решительных действий".

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работа Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии набирает обороты, сказал директор инвестагентства республики Инар Гицба комментируя статью директора Института ЕврАзЭС Владимира Лепехина, опубликованную на сайте Sputnik Абхазия.

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Владимир Лепехин отмечает, что "накануне VII форума в России был учрежден Инвестиционный фонд, а в Абхазии было создано Государственное инвестиционное агентство, и вот эти две структуры разработали конкретный план привлечения в Республику Абхазия инвестиций и кредитных ресурсов".

"Государственное инвестагентство было учреждено не, как говорит Владимир Лепехин, в канун VII Абхазо-российского форума, а в 2014 году и наряду с иными задачами, в том числе, способствует и по сей день прямому конструктивному диалогу без посредников между государством и частным капиталом, во взаимодействии с органами госуправления", — уточнил Гицба.

Лепехин подводя итоги IX Абхазо-российского делового форума высказал мнение, что работа Госинвестагенства при Минэкономики Абхазии практически свернута и ряд кредитополучателей в стране имеет проблемы с возвратом займов.

По словам Гицба, ввиду кадровых перестановок в Инвестиционном агентстве города Москвы инициаторы проектов по программе льготного кредитования сталкивались с задержкой очередных траншей вплоть до полугода. Что соответственного отразилось на сроках ввода объектов в эксплуатацию и всех сопутствующих последствий.

"Честно говоря, мы немного удивлены таким не совсем достоверным оперированием информацией о деятельности инвестагентства", — подчеркнул он.

Что касается оказания содействия в реализации инвестпрограммы льготного кредитования среднего и крупного предпринимательства, на абхазскую структуру были возложены функции по оказанию содействия во взаимодействии с Инвестиционным агентством города Москвы, рассказал Гицба.

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"Также консультированием проектов, предоставлением ежемесячного обзора Минэкономики Абхазии. Также хочется подчеркнуть, что исполнение обязательств между инициаторами и кредитными организациями регулируются исключительно их двухсторонними договоренностями", — подчеркнул директор.

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Инвестагентство представляет интересы Абхазии в сфере инвестиционной деятельности и за пределами страны.

"На территории Абхазии мы активно сотрудничаем и с местными предпринимателями, содействуем в реализации программ по, в том числе, по оказанию содействия экспортерам. Мы оказываем консультативную поддержку, стараемся быть полезными нашим предпринимателям в решении административных вопросов, бюрократических процедур", — заявил Инар Гицба.

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Он отметил, что из года в год круг задач, которые ставит руководство республики перед Госинвестагенством, увеличивается. Государственное инвестиционное агентство участвует в работе международных площадок — форумах, конференциях и выставках.