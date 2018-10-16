Инар Гицба о Госинвестагентстве Абхазии: наша работа набирает обороты

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работа Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии набирает обороты, сказал директор инвестагентства республики Инар Гицба комментируя статью директора Института ЕврАзЭС Владимира Лепехина, опубликованную на сайте Sputnik Абхазия.
Владимир Лепехин отмечает, что "накануне VII форума в России был учрежден Инвестиционный фонд, а в Абхазии было создано Государственное инвестиционное агентство, и вот эти две структуры разработали конкретный план привлечения в Республику Абхазия инвестиций и кредитных ресурсов".
"Государственное инвестагентство было учреждено не, как говорит Владимир Лепехин, в канун VII Абхазо-российского форума, а в 2014 году и наряду с иными задачами, в том числе, способствует и по сей день прямому конструктивному диалогу без посредников между государством и частным капиталом, во взаимодействии с органами госуправления", — уточнил Гицба.
Лепехин подводя итоги IX Абхазо-российского делового форума высказал мнение, что работа Госинвестагенства при Минэкономики Абхазии практически свернута и ряд кредитополучателей в стране имеет проблемы с возвратом займов.
"Честно говоря, мы немного удивлены таким не совсем достоверным оперированием информацией о деятельности инвестагентства", — подчеркнул он.
Что касается оказания содействия в реализации инвестпрограммы льготного кредитования среднего и крупного предпринимательства, на абхазскую структуру были возложены функции по оказанию содействия во взаимодействии с Инвестиционным агентством города Москвы, рассказал Гицба.
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"Также консультированием проектов, предоставлением ежемесячного обзора Минэкономики Абхазии. Также хочется подчеркнуть, что исполнение обязательств между инициаторами и кредитными организациями регулируются исключительно их двухсторонними договоренностями", — подчеркнул директор.
"На территории Абхазии мы активно сотрудничаем и с местными предпринимателями, содействуем в реализации программ по, в том числе, по оказанию содействия экспортерам. Мы оказываем консультативную поддержку, стараемся быть полезными нашим предпринимателям в решении административных вопросов, бюрократических процедур", — заявил Инар Гицба.
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Он отметил, что из года в год круг задач, которые ставит руководство республики перед Госинвестагенством, увеличивается. Государственное инвестиционное агентство участвует в работе международных площадок — форумах, конференциях и выставках.