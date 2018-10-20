Аргун о "Неделе ранней диагностики": количество онкобольных в Абхазии не увеличилось

Впервые акция прошла в Абхазии в 2017 году, в ней приняли участие 217 человек.

СУХУМ, 20 лет- Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках акции «Неделя ранней диагностики» с 15 по 20 октября обследование прошли 315 жителей Абхазии, сообщил на итоговой пресс-конференции главный врач Национального онкологического центра Лев Аргун.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оборвали телефон: акция по диагностике рака вызвала ажиотаж в Абхазии

По итогам проверки было выявлено 7 пациентов со злокачественными раковыми образованиями. Из них, у четверых оказались заболевания кожного покрытия, у одного пациента обнаружили рак шейки матки, опухоль молочной железы также была диагностирована у одной пациентки.

"В прошлом году в рамках акции был выявлен такой же результат. Это не большие цифры, но это не означает, что мы должны расслабиться. Рак- заболевание, с которым нужны быть на Вы", — отметил главврач.

Каждый пациент обошел от 10 до 15 врачей. По словам врачей, самым важным пунктом стала работа цитологов, которая велась ежедневно и проверяла наиболее подозреваемые заболевания среди пациентов.

"Преимущество нашего коллектива в том, что у нас есть возможность проверить подозрения врачей с помощью подтверждения и опровержения диагнозов после проверки цитологов. В других акциях таких специалистов обычно не приглашают, есть только врачи-специалисты, которые как-то выявляют заболевание у пациента, не подтверждая его"- объяснила цитолог Татьяна Кондратьева.

Субраманиан об онкоцентре Абхазии: специалисты есть, оборудования нет>>

В этом году акция увеличила и число приглашенных специалистов. 25 онкологов общей практики, онкогинекологов, лор-онкологов, онкологов по опухолям головы и шеи, цитологов, дерматологов-онкологов, врачей-узистов ежедневно принимали от 50 до 60 человек.

© AFP 2018 / Jonathan NACKSTRAND Нобелевскую премию по медицине получат ученые, разработавшие новые методы лечения рака

"Также мы включили в команду трех врачей общего профиля, для того, чтобы подсказать людям на что еще, помимо онкологических заболеваний необходимо обращать внимание. Мы убеждены, что это необходимо для первичной фильтрации любых заболеваний, которые мы должны диагностировать на ранних стадиях", — объяснил основатель Евразийской федерации онкологов Сомасундарам Субраманиан.

Помимо профилактики ранних злокачественных образований, в рамках акции провели также обучающие лекции для врачей общей практики и онкологов Абхазии. Всего в лекциях приняли участие более 40 докторов из городских и районных больниц.

"Для абхазских специалистов лекции прочитали морфологи, узисты и другие специалисты, которые помогли врачам понять, какие действия надо предпринять, чтобы правильно обследовать и выявить на ранних этапах пациентов с подозрением на раковые заболевания", — рассказала Кондратьева.

Мелик-Гусейнов о "нобелевке" за лечение рака: метод уникален, но не изучен>>

По словам главврача Национального онкоцентра вторая акция ранней диагностики отличилась правильной организованностью, в отличие от первой.

"В первый раз было больше столпотворения и очередей у дверей специалистов. А в этом году, кажется, что коридоры пустые, на самом деле все проходят проверку и людей больше. Это заслуга нашего персонала и, безусловно, волонтеров, которые помогали нам не только с организацией, но и с психологической поддержкой пациентов", — сказал Аргун.

Акция "Неделя ранней диагностики" впервые прошла в Абхазии в 2017 году. За два года врачи-онкологи из Национального онкологического центра Абхазии и Евразийской федерации онкологии обследовали более 500 человек и выявили 14 злокачественных раковых образований, часть из которых была прооперирована.

Субраманиан об онкоцентре Абхазии: специалисты есть, оборудования нет>>