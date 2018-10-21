Камера, мотор: в Сухуме начались съемки фильма на абхазском языке

Кинопроект носит рабочее название "Возрождение земли" и повествует историю молодой семьи, проживающей в селе и возрождающей его.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik, Сария Кварацхелия. Съемки фильма на абхазском языке студентки ВГИК Атаны Агрба начались в Сухуме, рассказал корреспонденту Sputnik продюсер кинопроекта Александр Басария.

Картина носит рабочее название "Возрождение земли". Повествует историю молодой семьи, проживающей в селе и возрождающей его. Фильм полностью будет снят на абхазском языке с субтитрами на русском.

© Фото : из архива Вячеслава Аблотия Вячеслав Аблотия: руководство страны не понимает силы кино

"Атана задалась такой тематикой, потому что ей нужно было подготовить работу для ВГИКа. И она прописала сценарий про абхазское село. Было очень тяжело выпросить у ВГИКа разрешение на съемки в Абхазии. ВГИК частично обеспечивает киносъемки своей техникой, оборудованием, соответственно вывозить студийное оборудование и ряд русских специалистов в Абхазию было тяжело. Но нам поспособствовали Министерство культуры республики и Московская Абхазская диаспора, которые поручились за нас. Это уникальный проект с точки зрения ВГИКа. Сам институт впервые за 25 лет осуществляет проект в Абхазии. Фильм будет продвигаться ВГИКом и иметь много зрителей", — отметил Александр Басария.

Съемки фильма идут уже три дня в Сухуме, в районе Ореховой рощи. В фильме задействованы актеры Абхазского драматического театра и выпускники Театрального института имени Бориса Щукина.

Из-за того, что фильм жестко урезан в финансовом плане, авторам приходится снимать сцены быстро.

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"Столкнулись с финансовыми проблемами. Думали, будет поддержка в Абхазии. Но развитие кинематографа, развитие абхазского языка на практике мало кого интересует. Стараемся нарабатывать очень быстро. У нас и погодные условия поменялись. Сейчас пасмурная погода, а нам это не на руку. Стараемся сохранить каждую минуту", — добавил продюсер.

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Планируемый хронометраж фильма — 35-40 минут. Премьера состоится во ВГИКе, после чего планируется показ и в Абхазии.