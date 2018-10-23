Бигвава о ремонте дорог в Гудауте: полностью завершим к Новому году

Ремонтно-восстановительные работы начались в Гудауте в декабре 2017 года в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонт четырех улиц, выбранных в рамках Инвестиционной программы России, будет завершен к Новому году, сообщил Sputnik инженер Управления капитального строительства города Геннадий Бигвава.

© Sputnik Бадри Есиава Асфальт, вода и единый расчетный центр: настоящее и будущее Гудауты

Всего на средства программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии администрация города выбрала для ремонта четыре улицы: проспект Героев, улицы Дзидзария, Ардзинба и 4 Марта.

"Изначально на средства от Инвестиционной программы планировался полный ремонт улицы Дзидзария и проспекта Героев. Туда входило освещение, ливневая канализация, асфальт, водопровод и тротуары. Однако, учитывая то, что и другие улицы были в ужасном состоянии, по городу невозможно было передвигаться, было принято решение на этот бюджет заасфальтировать еще две улицы, сделать водопровод и ливневую канализацию. А тротуары и освещение городской бюджет взял на себя", — объяснил Бигвава.

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На ремонт выбранных улиц было выделено более 130 миллионов рублей. В смету входило асфальтирование дороги, ее освещение, проведение водопровода и ремонт ливневых канализаций.

"Эти улицы были выбраны, так как это исторический центр города. Он находился в плохом состоянии, корни деревьев разрушали асфальтовое покрытие и покрытие тротуаров, а также мешали функционированию водопроводов. К концу сентября мы устранили все эти проблемы на улице Дзидзария и проспекте Героев", — добавил инженер УКС.

Ремонт улиц Ардзинба и 4 Марта начался в феврале 2018 года, однако из-за проблем с задержкой финансирования еще не завершен.

"Протяженность улицы Ардзинба более 1200 метров, 4 Марта — почти 1800 метров. До Нового года мы должны завершить работу с водопроводом и укладкой асфальта. На сегодняшний день мы уже завершили установку ливневых канализаций и ремонт бордюров", — сказал Бигвава.

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Ремонтно-восстановительные работы в Гудауте начались в декабре 2017 года в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Подрядчиками работ выступили компания "Абхазавтодор", МУП "Водоканал" Гудауты и "Абхазберегозащита".