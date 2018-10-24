Кварацхелия о финале Кубка Абхазии по футболу: игра была шикарная

О том, в какой атмосфере прошла финальная игра Кубка Абхазии по футболу и какая команда заслужила победу, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

""Гагра" вела 2:0, "Нарт" в конце второго тайма сравнял счет 2:2, драматично все прошло. Была острая борьба. На стадион пришло немало людей, был большой праздник футбола. Сама игра была шикарная, истинная финальная игра. Острые моменты были и у одной, и у другой команды. Но "Гагра" была сильнее, она заслужила эту победу", — сказал Кварацхелия в интервью радио Sputnik Абхазия.

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В Кубке Абхазии по футболу участвовали: галский "Самурзакан", сухумские "Нарт" и "Динамо", "Гагра", "Рица" из Гудауты, "Афон".

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