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Джума Кварацхелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кварацхелия о финале Кубка Абхазии по футболу: игра была шикарная

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О том, в какой атмосфере прошла финальная игра Кубка Абхазии по футболу и какая команда заслужила победу, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

""Гагра" вела 2:0, "Нарт" в конце второго тайма сравнял счет 2:2, драматично все прошло. Была острая борьба. На стадион пришло немало людей, был большой праздник футбола. Сама игра была шикарная, истинная финальная игра. Острые моменты были и у одной, и у другой команды. Но "Гагра" была сильнее, она заслужила эту победу", — сказал Кварацхелия в интервью радио Sputnik Абхазия.

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В Кубке Абхазии по футболу участвовали: галский "Самурзакан", сухумские "Нарт" и "Динамо", "Гагра", "Рица" из Гудауты, "Афон".

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Теги:
футбол, Абхазия


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