Водитель маршрутного такси: не поверите, обожаю пассажиров

Во многих странах мира 28 октября отмечается День автомобилиста и в свой профессиональный праздник гостем радио Sputnik Абхазия был водитель маршрутного такси в Сухуме Руслан Кутелия.

О том, как Руслан Кутелия сменил профессию повара на водителя маршрутки почти 30 лет назад, какие у него существуют в работе принципы и как он завоевывает расположение пассажиров, читайте в материале Sputnik.

На позитиве

Руслан Кутелия сел за руль общественного транспорта в 1990 году. До этого он работал поваром в столовой при Совете министров Абхазии. По словам водителя, тот опыт, в определенной степени, сформировал в нем умение находить общий язык с клиентами и находить к каждому подход. Сейчас, поделился Кутелия, он не представляет своей жизни без любимой профессии, а обязательными качествами водителя назвал чувство юмора и улыбку.

"Если человек выбрал профессию водителя общественного транспорта, то все свои комплексы и проблемы он должен оставлять дома. На работу он должен выходить в хорошем настроении и опрятным. Нельзя курить за рулем и людей надо обслуживать так, чтобы им было комфортно, приятно", — уверен Кутелия.

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При этом Кутелия признает, что среди его коллег попадаются люди, чье отношение к пассажирам и манера езды оставляют желать лучшего. Это неправильно, считает он, так как жизнь не ограничена одной лишь работой и с учетом того, насколько Абхазия маленькая, с обиженным пассажиром можно столкнуться где угодно и теплого "здравствуй" уже не будет.

Почти за 30 лет работы, с гордостью сказал водитель, у него не было ни одной ссоры с пассажиром. Он старается относиться с пониманием к каждому клиенту, прощать его капризы и эмоциональность.

Когда Руслан даже недолгое время не выходит на работу, он начинает по ней скучать. Так как у него не осталось семьи, двое его сыновей погибли в аварии, вскоре умерла супруга, эту профессию он называет своим единственным счастьем в жизни.

"Я работал на разных машинах и с разными пассажирами, но за все это время не было случая, чтобы я кого-то обидел. Я с высоко поднятой головой иду на работу к нашим горожанам, студентам, пенсионерам. Их улыбка, общение делают меня счастливым. Я их очень люблю, это правда", — поделился водитель и добавил, что способен развеселить каждого.

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Нужно быть человеком

Руслан не скрывает, выбранная им профессия, приносит прибыль выше среднестатистической заработной платы по Абхазии и за это, подчеркнул он, пассажиров надо ценить и говорить им спасибо.

С годами у Кутелия выработалась своя профессиональная философия. По его мнению, в каждой работе, в первую очередь, нужно быть человеком и помогать друг другу. Такой взаимовыручки на дороге, как в Абхазии, считает он, нигде больше не встретишь.

Он также с сожалением отметил, что многие водители злостно нарушает ПДД, что зачастую приводит к серьезным авариям. Причин этому несколько, считает Кутелия.

"Конечно, самоуверенность тоже присутствует, но дело больше в воспитании и отсутствие страха перед законом. У нас уже произошло столько аварий и столько людей погибло, в том числе я тоже среди тех, кто потерял близких, что мы не имеем права себя так вести на дорогах. Пора это осознать, пора исправляться и сдерживать скорость", — сказал водитель со стажем.

Для тех, кто садится за руль в состояние опьянения, подчеркнул Руслан Кутелия, наказание должно быть суровым и неизбежным.