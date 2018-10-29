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Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре

Хинтба отчитался о гастролях РУСДРАМа в Адыгее

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Гастроли РУСДРАМа прошли в Адыгее в рамках программы Минкульта России "Большие гастроли" 24 октября.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Спектакли Русского драматического театра вызвали большой интерес и удивили зрителей, рассказал директор театра Ираклий Хинтба на пресс-конференции, посвященной итогам гастролей театра в Адыгее.

Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Для гастролей в Адыгее руководство театра выбрало два спектакля – "Широколобый" по повести Фазиля Искандера и детскую постановку "Братец Кролик и Братец Лис". По словам директора, спектакли были выбраны не случайно, именно они стали самыми посещаемыми в Абхазии.

"Широколобый"  Фазиля Искандера – это история близкая и знакомая всем кавказским народам. Главная мысль этого произведения — это то, что с утратой культуры и традиций происходит разрушение пространства жизни и свободы", — добавил Хинтба.

Несмотря на технические трудности при постановке спектакля, зритель остался под впечатлением.

"После спектакля студенты театрального колледжа в Майкопе обступили исполнителя роли главного героя Люпчо Спасова и долго разговаривали с ним на профессиональные темы. Это показатель успеха", — сказал директор.

Для маленьких  зрителей абхазская труппа привезла в подарок "ковбойскую сказку" "Братец Кролик и Братец Лис", которая собрала полный аншлаг.

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"Особенность этого спектакля в том, что он в состоянии держать во внимании весь зал, даже состоящий из детей. Дети не отвлекались, они внимательно смотрели за происходящим, смеялись, а, когда было надо, участвовали в нем. После спектакля ко мне подошла женщина и сказала, что этот спектакль станет самым ярким воспоминанием для детей", — рассказал Хинтба.

Всего в гастролях приняли участие 30 сотрудников РУСДРАМа, включая административных и технических работников. Финансовую поддержку проекту оказал Федеральный центр по поддержке гастрольной деятельности Министерства культуры России.

"Работа театра сопряжена с большими расходами. Это связано и с декорациями, и с перевозкой, но даже в сложных ситуациях мы стараемся быть минимально обременительными для государства. Однако мы все же обращаемся за помощью к государству ввиду необходимости увеличения штата театра. В ситуации, когда театр создает положительный образ страны, было бы справедливо удовлетворить нашу просьбу принять троих выпускников Щукинского училища. У нас самая маленькая труппа в стране", — отметил генеральный директор.

Также руководитель театра раскрыл планы труппы на новый,  38-й театральный сезон, который откроется премьерой. Абхазским зрителям покажут комедию режиссера Александра Коручекова "Кьоджинские перепалки".

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"В этом спектакле будут играть наши штатные актеры и молодые актеры, которые только окончили Театральный институт имени Щукина, для некоторых спектакль станет дебютом. Мы также шьем новые костюмы, придумали новые режиссерские решения. Это будут два часа смеха и ярких эмоций", — поделился Хинтба.

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Еще одной премьерой станет постановка "Хаджи-Мурат" по произведению Льва Толстого, которая пройдет в театре 17 и 18 декабря. В создании спектакля примут участие художник-постановщик Батал Джапуа и режиссер Адгур Кове.

Теги:
гастроли, РУСДРАМ, Ираклий Хинтба, Сухум, Абхазия


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