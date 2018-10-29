Дружно и с песней: как в Абхазии намерены спасти пальмы

О том, как популярный певец Александр Шоуа решил внести вклад в спасение пальм в республике, что руководство Абхазии планирует сделать для уничтожения пальмового долгоносика и об инициативе по сбору средств на лечение деревьев читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Вредитель может уничтожить взрослое дерево за три месяца. Научные сотрудники не исключают, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом.

Как бороться с вредителем

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава рассказал Sputnik о том, что борьба с пальмовым долгоносиком должна носить системный характер, именно поэтому и разработана специальная программа.

"Сегодня у нас было совещание со всеми представителями районных структур сельскохозяйственных отделов, с представителями экологии и карантинной инспекции. Ситуация, конечно, неординарная, пальмы сильно страдают, необходима тотальная обработка пальмовых насаждений, чтобы упредить широкое расползание пальмового долгоносика", — говорит он.

Однако для эффективной борьбы нужно провести обработку деревьев пестицидами.

"Первый этап обработки начнется завтра, мы собрали пестициды, которые были в различных структурах республики. Препаратов достаточно, чтобы охватить пальмы в Сухуме, но это только на первый этап", — объясняет эколог.

По его словам, разработана программа, которая 29 октября будет представлена премьер-министру на согласование.

"Необходимо заложить деньги в бюджет, чтобы в будущем году иметь возможность обрабатывать пальмы три-четыре раза за год. Согласно программе, на 2019 год планируется заложить около 20 миллионов рублей. А в этом году мы ограничились тем, что есть у нас", — отмечает Савелий Читанава.

Говоря об инициативе руководителя фонда "Горная Абхазия" Тенгиза Тарба, который объявил о сборе средств на борьбу с пальмовым долгоносиком, Савелий Читанава заметил, что приветствует ее.

"Но это же не субботник, одноразовой акцией решить эту проблему нельзя. Мне очень приятно, что молодые люди проявляют инициативу, но, когда мы заложим в бюджет средства, и у нас будут оплачиваемые рабочие группы, нам будет нужна помощь со стороны молодых людей, и мы это приветствуем", — говорит Читанава.

Ситуация сложная и в Гагре, где также распространен пальмовый долгоносик, где тоже пройдет обработка деревьев, сообщил председатель Госкомитета по экологии и охране природы.

Герия: спасти пальму от долгоносика можно лишь в течение трех месяцев>>

Всем миром

Рассказывая об инициативе по сбору средств на борьбу с пальмовым долгоносиком, руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба заметил, что понимание необходимости спасти пальмы привело к этой идее.

© Sputnik Томас Тхайцук Эколог о борьбе с пальмовым долгоносиком: используем передовой опыт

"Об этой проблеме говорили уже давно, и мне казалось, что есть понимание того, как нужно лечить пальмы, и какие-то действия осуществляются в этом направлении. Но в какой-то момент мои знакомые начали писать, и я в фейсбуке начал читать, что ситуация критическая. Если год-полтора назад говорили о Гагрском районе, то сейчас речь идет в целом об Абхазии", — отметил Тарба.

Узнав о катастрофической ситуации с распространением вредителей, уничтожающих пальмы в республике, у него возникла мысль помочь решить эту проблему.

"Понятное дело, что действиями только общества и общественных организаций решить проблему, наверно, не получится, но совместными усилиями мы сможем спасти наши пальмы. Если оставить ситуацию так, то мы можем потерять все пальмы в Абхазии", — рассказал руководитель "Горной Абхазии".

Тенгиз Тарба сообщил, что у него есть постоянные контакты с Институтом экологии.

"У нас был долгий разговор, обсудили этапы, которые можно было бы осуществить нашими силами, как проводить лечение и что делать дальше. Был такой детальный разговор, что нужно делать и как это делать правильно, и естественно, когда будут организованы какие-то мероприятия, там будут присутствовать специалисты Института экологии", — подчеркнул Тарба.

Он также рассказал о том, что в течение трех дней было собрано около 60 тысяч рублей, но это только то, что пришло на карту самому Тенгизу Тарба.

© Sputnik / Алексей Куденко На пороге катастрофы: пробы и ошибки борьбы с вредителями в Абхазии

"Мне также звонят организации и говорят о том, что они собирают средства, и в ближайшее время они передадут мне лично в руки. Я уже закупил четыре канистры средства для обработки деревьев, который порекомендовал Институт экологии, и я надеюсь, что мы в ближайшее время начнем действовать и начнем, скорее всего, с парка Свободы", — подчеркнул руководитель "Горной Абхазии".

Также, добавил он, инициативу борьбы с вредителями поддержал популярный абхазский певец Александр Шоуа, который даст благотворительный концерт в РУСДРАМе 2 ноября в 19:00. Все собранные деньги будут направлены на сохранение пальм.

Помимо этого, есть отклик от Московской абхазской диаспоры, сообщил Тенгиз Тарба.

"Мы в принципе уже говорили, что для того чтобы решить этот вопрос, нужно ежегодное финансирование от 8 до 16 миллионов рублей в течение двух-трех лет, поэтому сумма большая, по крайней мере мы начали и посмотрим сколько сможем собрать. Ситуация сложная, такая же сложная, как и с самшитовой огневкой или с мраморным клопом, и у многих появляется желание опустить руки и ничего не делать. Я, честно говоря, ничего невозможного не вижу, надо просто действовать и быть уверенным в результате", — подчеркнул он.

Певец Александр Шоуа, говоря о благотворительном концерте в РУСДРАМе, сказал, что это единственное, что может сделать он для спасения пальм.

"Если честно, то это единственное, что я могу сделать на данный момент, поэтому другой мысли у меня никакой не было. Пальмы — это лицо города, это история, и я не мог остаться в стороне, я просто делаю то, что могу, вот и все", — отметил певец.

© Sputnik Владимир Бегунов Пальма за сезон: аппетит вредителя

Шоуа выразил надежду на то, что абхазское государство в будущем сможет эффективно решать подобные проблемы.

"Мне все-таки хотелось, чтобы наша страна вырвалась из этого замкнутого круга и смогла бы посадить новые деревья, смогла бы сделать все сама, а мы бы только украшали эту землю, у меня такая мечта", — подчеркнул Александр Шоуа.

Певец подчеркнул, что за последние 11 лет, которые он участвует в жизни Абхазии, у него появляются тревожные мысли.

"У меня складывается ощущение, что все, что происходит, нужно только некоторым людям, каким-то сумасшедшим, конечно, в хорошем смысле, а всей стране, правительству и государству это не нужно. У меня есть такое ощущение, но я хотел бы, чтобы оно изменилось", — рассказал он.

Шоуа о спасении пальм в Абхазии: ощущение, что это нужно лишь "городским сумасшедшим">>

Говоря о подобных благотворительных концертах в дальнейшем, Александр Шоуа заметил, что это будет зависеть от того, насколько быстро страна покажет "фокус феникса" и возродится из пепла.