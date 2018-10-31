Мужское дело: виноград и розы Дурипша

Осень в селах Абхазии – самое время для сбора винограда и виноделия. О том, как в Дурипше собирают урожай и каким традиционным способом делают "мужское" вино, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

У самого въезда в Дурипш, под сенью величественных платанов, раскинулись виноградные плантации жителей села Алхаса Кварацхелия и Даура Халваш.

"Мы немного запоздали со сбором, но в этом есть определенный плюс: ягода хорошо созрела, сок содержит большое количество сахара, да и кислотности стало меньше", – приглашает в виноградник Алхас Кварацхелия.

У Алхаса более трех тысяч корней винограда, примерно столько же и у Даура, плантации которого расположились немного левее. Сорта – каберне, джелеши и цитрон.

© Sputnik Томас Тхайцук Сбор винограда в Абхазии

Алхас берет секатор и ведро и проходит в предпоследний ряд, где виноград еще не тронут. Легким движением руки он разом срезает несколько гроздьев и бросает в ведро. Процесс сбора винограда, на первый взгляд, кажется легким. Но, как признается винодел, дело это утомительное. Работать нужно не спеша. Но к своему занятию виноградарь относится с любовью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор винограда

"Здесь место очень живописное, отсюда видно море с одной стороны, с другой – лесополосу из платанов и, конечно, горы, – винодел устремляет мечтательный взгляд в сторону гор. – Местность идеально подходит для выращивания винограда, потому что здесь умеренный ветер, который благоприятно влияет на него".

На плантации Алхас вместе со своими домочадцами приходит после 11 часов дня, когда роса уже сошла. Собирать виноград слишком рано утром и в дождливую погоду не стоит – снижается качество вина.

Алхас постепенно собирал урожай и сразу же отправлял его на вино.

"Нельзя, чтобы собранный виноград слишком долго пролежал", – объясняет он и с полным ведром направляется к коробкам, куда высыпает собранное.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор винограда

На урожай Алхас в этом году не жалуется — уже около четырех тонн. Мраморный клоп, который стал настоящей бедой для сельских жителей, также не навредил плантациям в Дурипше. Единственное, на что сетует виноградарь – птицы, которые слетаются сюда, чтобы полакомиться сладкими ягодами.

Роза для каберне

Виноградники сельские жители заложили пять лет назад. С каждым годом лоза дает все больше и больше урожая. Но все это требует и огромного ухода. Нужно вовремя лечить, удобрять, снимать лишние листья, чтобы солнечные лучи хорошо попадали на гроздья. Тогда ягоды становятся более сочными и сладкими. Само место периодически нужно косить, чтобы травой не заросло. Заросшие виноградники дают плохой урожай. Также нужно рыхлить почву в виноградниках.

© Sputnik Томас Тхайцук Сбор винограда в Абхазии

"Словом, дел много. Сорт джелеши капризный, требует большего ухода, чем те сорта, которые привыкли выращивать в Абхазии", – объясняет Алхас Кварацхелия.

Здесь растут и розы "Софи Лорен", но они не столько для красоты, сколько для практических целей.

Роза – естественный индикатор поражения лозы тлей. Признаки болезни появляются на розах на несколько дней раньше, чем на винограде. И, когда винодел видит, что на цветке появились первые следы вредителя, он сразу же опрыскивает виноградник.

"Все, кто сюда приходит, удивляются, зачем мне нужны эти розы. Это не мое изобретение. Во Франции используется такой метод. Если лозе угрожают какие-либо болезни, то за несколько дней бутоны резко закрываются. Именно так узнаю, когда необходимо лечение, – рассказал о необычном для Абхазии методе сельчанин. – Вот, видите, розы до сих пор цветут".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор винограда в Дурипше

Отцовский метод

В течение двух часов Алхас вместе с сыном управились с оставшимся виноградом. Из четырех тонн получается примерно две тонны вина.

Вино он делает по отцовскому методу. Ягоды размельчает при помощи специальной механической дробилки – пропускает между двух вращающихся валиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор винограда

"Этот аппарат соорудил мой дед. Ему уже больше 80 лет", – с гордостью рассказывает винодел из Дурипша, засыпая ягоды в дробилку.

Одно вращение колеса и виноград превращается в мезгу – массу из виноградного сока и мякоти ягоды. Чтобы получился алкогольный напиток, она должна выстоять в чане несколько недель.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор винограда

Последний этап – прессование, которое тоже нужно уметь правильно делать — не слишком медленно, не слишком быстро.

"Если неправильно это делать, то мезга может нагреться под прессом или же получится меньше сока, чем нужно", – поясняет Алхас Кварацхелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор винограда

Мужское вино

После переработки винограда Алхас Кварацхелия приглашает в погреб, где благодаря каменной кладке круглый год сохраняется температура +12°С.

В дубовых бочках здесь хранится вино. Алхас с графином направляется к одной из емкостей, наполняет стеклянный сосуд, разливает напиток в бокалы и произносит тост.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор винограда

"Вино у меня, можно сказать, "мужское", потому что в Абхазии в основном мужчины предпочитают такие крепкие сухие вина, – добавляет он. – Я как-то отправил одному именитому виноделу молодое вино. Он подумал, что оно имеет двухгодичную выдержку. На самом деле, сорт такой".

Вино его расходится быстро. Берут для проведения традиционных обрядов и праздников – здесь ценится чистота продукта, не сдобренного сахаром. Что-то достается и туристам, которые специально приезжают за вином к нему домой.