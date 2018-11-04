Лиру посвятил родному языку: Алексею Касладзия исполнилось 80 лет

О своей работе, научных изысканиях, проблемах изучения абхазского языка юбиляр рассказал радио Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Алексей Касландзия более 50 лет посвятил преподаванию. Как говорит юбиляр в шутливой форме, он учитель учителей младших классов. Сегодня, оглядываясь на свое прошлое и анализируя его, Алексей Касландзия не может представить себя в чем-то другом. Да и, если даже можно было бы заново прожить свою жизнь, он не выбрал бы другую профессию.

Касландзия убежден, если ребенок в младших классах что-то не освоил, то это будет пробелом и в дальнейшем. И потому важно, чтобы учитель смог правильно подойти к процессу обучения.

Метод Касландзия

Юбиляр – главный составитель учебников по абхазскому языку для младших классов. В работе он тесно сотрудничает с практикующими учителями, так как считает, что теория не всегда оправдывается на практике.

"В составлении учебников, я работаю вместе с практикующими учителями, потому что могу знать хорошо теорию, но на практике теория может быть бессильной", – считает заслуженный учитель.

Последние учебные пособия по абхазскому языку, составленные Алексеем Касландзия, вышли в 2008 году. Сегодня, по словам самого педагога, они устарели по содержанию, по форме и по методике, и современные учебники не вдохновляют детей на изучение родного языка.

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"Почему возникает такая ситуация? – задается он вопросом и сам же пытается ответить. – Наверное, потому что не смогли учесть психологию и возрастные способности детей".

Алексей Касландзия снова приступил к составлению учебников по абхазскому языку. Юбиляр убежден, подход: "подчеркни один раз существительное, два раза – глагол", – абсолютно примитивен и не оправдан.

"Нужно составлять учебник так, чтобы ребенок с помощью логики решал те или иные языковые задачи, которые могли бы упорядочить его речь. Хорошо знаком с русскими учебными пособиями. В России есть именитый автор – Валентина Канакина. Изучив ее методику, понял, что сегодня нет другой методики, которая так подошла бы нашему времени. Планирую взять за основу нового учебника ее методику", – поделился планами Касландзия.

Сейчас в издательстве находятся четыре учебника, составленных Алексеем Касландзия, еще издание одной работы одобрило Министерство образования. Также в Абхазском Госуниверситете составляется два пособия: "Использование педагогических словарей" и "Использование методических словарей". Словом, юбиляр трудится, не покладая рук. Но есть и проблемы.

"На работе все хотят помочь мне выпустить эти книги, но пока наше государство не может выпустить из-за финансовых трудностей. Но, надеюсь, эти работы не будут забыты", – рассказал он о сложностях, с которыми сталкивается.

Касландзия убежден, педагогические учебники – основа всех основ, и когда в Абхазии придут к пониманию этого, подход к образовательному процессу изменится к лучшему.

"Всегда нужны пособия. Они полезны и для начинающих учителей, и для опытных. В них говорится именно о современных методиках", – добавил Касландзия.

Судьба абхазского языка

Сегодня многие предрекают абхазскому языку исчезновение. Но Алексей Касландзия уверен, что все не так плохо. Последнее время, по его наблюдениям, в республике стали больше ценить свои традиции и язык. И благодаря культуре и традициям абхазский язык имеет шанс на сохранение и развитие.

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"Несмотря на то, что нас тоже не обошла стороной глобализация, абхазский язык сохранится. Наши люди постепенно приходят к осознанию того, что нужно изучать и обогащать речь. На мой взгляд, язык на пути к развитию. Сегодня, безусловно, есть проблемы с изучением абхазского. Но, если даже человек в детстве не выучил язык, то он может выучить и потом. Для меня наглядный пример – Алеко Алексеевич Гварамия. Он, когда пришел в Абхазский госуниверситет, не разговаривал на абхазском, но сегодня он хорошо владеет языком", – отметил ученый.

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Проблему изучения абхазского языка Касландзия видит в том, что дома родители перестают разговаривать с детьми на родном. Это, по его словам, происходит из-за того, что они уделяют больше времени русскому языку в ущерб абхазскому.

"Родители думают так: если мы будем много времени уделять абхазскому, то на русский останется меньше времени, а если русский выучим плохо, то дети не смогут поступить в российские вузы. Это самая большая беда. Дипломы российских вузов в Абхазии считаются более престижными. Но это далеко не так. Все зависит от самого человека: либо у него есть способности и желание учиться, либо нет. У нас, например, есть студентка на первом курсе, которая занимается переводом на абхазский язык курса по математике. И все мы смотрим на нее, как на музейный экспонат", – резюмировал Касландзия.