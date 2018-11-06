"Школа молодого лидера" открылась в Сухуме

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. В рамках образовательного проекта "Школа молодого лидера" при представительстве Россотрудничества в Абхазии Южный федеральный университет начал дополнительную образовательную программу во вторник 6 ноября.

В образовательную программу входят три блока: психолого-педагогический, коммуникационный, философско-политологический. В рамках программы участникам, в частности, расскажут о формировании гражданской идентичности личности, формирование социально активного поведения молодежи, об основах речевого воздействия на собеседника, о формировании имиджа лидера и многое другое.

"Это новый проект представительства, он стартовал в сентябре этого года. По своей сути, "Школа молодого лидера" — это коммуникационная, досуговая, образовательная площадка для молодежи Абхазии", — рассказал консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

Задача Россотрудничества — научить молодых лидеров проектной работе, общественно полезным делам, получить практический опыт работы, принять участие в образовательных проектах, которые проходят в России, в том числе международного масштаба, перечислил Кононов.

"У нас, к примеру, есть программа "Здравствуй, Россия". Это ознакомительные поездки детей в возрасте до 19 лет в Россию, работает программа "Новое поколение", она для людей от 25 до 35 лет. Помимо этого, мы проводим разовые обучающие мероприятия, это семинары и круглые столы, а здесь мы взяли и соединили все в один продукт, и соответственно участников "Здравствуй, Россия", программы "Новое поколение" мы отбираем для "Школы молодых лидеров", — отметил он.

Занятия будут проходить как в очной, так и в дистанционной форме. Участники, прослушавшие все курсы (очные и дистанционные) и успешно сдавшие тесты, получат сертификат государственного образца о получении дополнительного образования.

"Школа молодого лидера" формирует из талантливой молодежи людей, которые смогут проявить себя. Надо сформировать мышление такого человека, который действительно может идти вперед, который будет информирован, обладать теми навыками, которые будут помогать в жизни", — сказал преподаватель Южного федерального университета Александр Мирошниченко.

Он рассказал, что участникам программы, в частности, будут рассказывать об изменении и развитии человеческого мышления, об информационных системах и о том, что нужно делать, чтобы не потеряться и не запутаться в потоке информации.

Образовательная программа Южного федерального университета в рамках проекта "Школа молодого лидера" будет проходить с 6 по 23 ноября. Набор в "Школу молодого лидера" не ограничен во времени, любой желающий от 15 до 35 лет может подать заявку на участие, заметил Дмитрий Кононов.

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"Школа молодого лидера" – это коммуникационная, образовательно-просветительская, интеграционная и досуговая площадка для молодежи Республики Абхазия.