Жизнь не сахар: правда и мифы о диабете

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается в мире ежегодно 14 ноября. О том, чему учат в "Школах диабета" Абхазии, можно ли вести полноценную жизнь с этим недугом и какие "гаджеты" могут помочь, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Диабет – не приговор

Семь лет назад дочери Саиды Долбая поставили диагноз сахарный диабет. Первое время, призналась она, было очень сложно, так как на тот момент она практически ничего не знала об этом заболевании. Пришлось приучать дочь и саму себя к новому образу жизни, питанию и процедурам.

С годами все это переросло в привычку, и сегодня 11-летняя Александра старается вести полноценный образ жизни, при этом, не теряя бдительности. Уровень сахара в крови она проверяет самостоятельно пять раз в день и столько же раз принимает пищу. Сахарный диабет – не приговор, уверена Саида.

"Мне повезло, что дочь очень послушная. Никаких проблем с ней в этом не возникало. Она не стесняется своего заболевания, ходит в школу, посещает художественную школу. Понимаете, с сахарным диабетом можно жить, просто надо следовать определенным правилам", — рассказала Долбая.

В августе 2018 года в Сухуме и Гагре открылись Школы диабета. Несмотря на то, что за семь лет Саида все узнала об этом заболевании, по ее мнению, такие центры нужны. Особенно для тех, кто столкнулся с этой проблемой впервые.

Самое сложное при сахарном диабете, поделилась опытом она, заключается в подборе подходящего рациона и дозировок. Уровень сахара в организме может измениться даже после лишнего куска хлеба.

Гаджеты для диабетиков

В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом, в сухумской Школе диабета состоялась онлайн лекция с Анной Кармелец из России. Она не врач, не эндокринолог и даже не имеет медицинского образования. Эта девушка — такая же мать с больным ребенком, как и те, кто пришел на встречу.

© Sputnik / Бадри Есиава Онлайн лекция на тему борьбы с диабетом

Марку, так зовут сына Анны, пять с половиной лет, и три года из них он живет с диагнозом — сахарный диабет. Ребенок периодически появлялся у веб-камеры и выглядел довольно веселым и жизнерадостным, несмотря на помпу, которая висела на спине.

Анна к трансляции подготовилась основательно. Она заранее нарисовала несколько графиков о том, как и в какое время правильно кормить ребенка, наглядно продемонстрировала индекс того, как углеводы влияют на показатели глюкозы в крови. Для человека, который впервые слышит о подобных деталях, информация не из легких, но участники встречи прекрасно понимали, о чем идет речь.

Анна Кармелец рассказала, что за последние годы она сумела довести контроль уровня сахара в крови ребенка до автоматизма.

Делает это она с помощью системе постоянного мониторинга глюкозы – это приборы, которые не только измеряют уровень глюкозы в организме, но и передают эту информацию, к примеру, на смартфон, компьютер или умные часы. Правда, удовольствие не из дешевых. Цена может достигать 13-15 тысяч рублей в зависимости от производителя.

© Fotolia / Giulio_Fornasar Рецепт идеального завтрака от Sputnik

Полтора года назад у сына Яны Агрба из Гулрыпша обнаружили сахарный диабет. Она призналась, что пока не готова перевести ребенка на помповый инсулин, но о системах мониторинга задумывалась давно.

"Выходит не дешево, но тест-полоски (глюкометры — ред.), которые мы покупаем каждый месяц, обходятся почти столько же. Разница всего в три или четыре тысячи рублей. Зато ты всегда точно знаешь, какой уровень сахара в крови у твоего ребенка, и тебе спокойней", — поделилась Агрба.

Что нового

Человеку с диабетом в течение всей жизни приходится учитывать множество факторов, которые напрямую влияют на его самочувствие, говорит врач-эндокринолог Нана Аргун. Нужно бороться с избыточным весом, высчитывать количество потребляемых углеводов, систематически проверять уровень сахара в крови, правильно рассчитывать дозу принимаемого инсулина и соблюдать еще множество других правил.

"В наших школах мы рассказываем обо всех аспектах жизни с диабетом, начиная от инсулинотерапии и особенностей питания, до двигательной активности и выбора профессии", — пояснила эндокринолог.

Необходимость в подобных школах появилось сразу после того, как был создан инсулин, и первое такое учреждение появилось еще в XX веке в нескольких Европейских странах. Главные проблемы, с которыми сталкиваются диабетики Абхазии, как и во всем мире, связаны с дисциплиной и самоорганизацией.

© Sputnik / Бадри Есиава Онлайн лекция на тему борьбы с диабетом

Многие люди с высоким показателем сахара в крови не обращают на это внимание, пока ситуация не перерастет в серьезную проблему. Есть и те, кто уже столкнулся с этим заболеванием, но мало осведомлены о нем и не умеют контролировать свой недуг. Осложнения от диабета могут привести вплоть до полной слепоты, поражения нижних конечностей, нарушения работы почек.

Диабетология – быстро развивающаяся наука, и каждые несколько лет появляются новые препараты и способы введения инсулина, рассказала Аргун. Одним из последних достижений она назвала новые виды инсулиновых ручек, помп и гаджетов, о которых мало кто слышал в Абхазии.

© Sputnik / Valeriy Melnikov Ученые создали инсулиновые таблетки

"Например, существует система постоянного мониторинга глюкозы FreeStyle Libre. Летом 2018 года она была официально зарегистрирована в России. Эта система позволяет проверять уровень сахара в крови без прокалывания пальца. То есть можно будет проверить состояние ребенка, не потревожив его сон", — поделилась Нана Аргун.

Также созданы новые препараты инсулина, которые вводятся раз в два дня и без побочных эффектов. Аргун с сожалением отметила, что в Абхазии эти препараты еще недоступны, а в России они только начали появляться. Вероятно, скоро их можно будет приобрести и в республике.

По официальны данным, в стране зарегистрировано около трех тысяч человек с сахарным диабетом, но это цифра не отражает полной картины, подчеркнула эндокринолог и добавила, что по примерным подсчетам, от этого заболевания в республике страдают не меньше 11 тысяч человек.

Правда и мифы о еде

Суждение о том, что вся абхазская национальная кухня губительна для диабетика, уверена Аргун, — это миф. Дело в том, что пища состоит не только из углеводов, которые влияют на уровень сахара в организме человека, но и безопасных белков и жиров. Диабетику в первую очередь необходимо ограничить потребление еды с содержанием углеводов, которые есть в мамалыге, как в белой, так и желтой. Также стоит сдерживать себя от потребления любых мучных продуктов.

"Что касается мяса, оно не противопоказано диабетику в любом его виде, если у человека нет проблем с избыточным весом и холестерином. Часто к нам приходят диабетики и жалуются, что у них повысился сахар в крови после того, как они поели мясо, но такое невозможно. Тогда я спрашиваю у пациентов, что, помимо мяса, они ели, и выясняется, что была мамалыга или хлеб", — сказала Аргун.

© Fotolia / Capifrutta Ученые выявили новые типы диабета

Несмотря на вред от углеводов для здоровья диабетика, отказываться от них полностью тоже не рекомендуется. Эти вещества – источник энергии в организме человека, но их тоже необходимо разделять. Углеводсодержащие продукты, такие как фрукты и соки, советует врач, необходимо ограничить. С хлебом тоже нужно быть максимально осторожным – не больше одного куска за один прием пищи.

Половина идеальной тарелки диабетика состоит из овощей, четверть из углеводосодержащих продуктов – к примеру, картофель, немного хлеба и фруктов, остальная часть продукты с содержанием белков – мясо, рыба.

Еще с советских времен бытует миф о том, что фрукты с кислым вкусом, то есть еще не до конца спелые, не вредны для диабетика. Это ошибочное мнение, которое может усугубить состояние здоровья. Несмотря на кислый вкус, в них все равно содержится глюкоза, и об этом нужно помнить, подчеркнула врач.

Нана Аргун также развеяла заблуждение, что гречка и кефир снижают уровень сахара в крови. По ее словам, один стакан обезжиренного кефира эквивалентен одному куску белого хлеба. Получается, что это взаимозаменяемые продукты, содержащие углевод. Диабетику категорически нельзя употреблять мед, сахар в чистом виде, соки. Рекомендуются продукты с содержанием клетчатки.

В крупных магазинах Абхазии появляются отделы диабетических продуктов, но, по мнению Аргун, это всего-навсего маркетинговый ход, который не только не приносит пользу больному, напротив, вредит ему. Она посоветовала диабетикам не поддаваться искушению и не вестись на рекламу.