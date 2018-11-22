Турецкий промысел хамсы: у России и Абхазии нет единой точки зрения

Росрыболовство заявило в среду 21 ноября, что запасы хамсы в Азово-Черноморском регионе снизились из-за промысла турецких судов у берегов Абхазии.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Турецкий флот не соблюдает никаких правил рыболовства у берегов Абхазии, заявил радио Sputnik заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"Они там "столуются", хотя Турция и не признала Абхазию, при этом промысел они там осуществляют. Улов идет кошельками, и никаких правил соблюдения рыболовства там нет", - добавил он.

Турецкий флот производит массовый вылов хамсы у берегов Абхазии с 2014 года. По словам представителя Росрыболовства, турецкой стороной нарушаются не только правила рыболовства, но и объемы вылавливаемой рыбы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Росрыболовство обвинило турецких рыбаков в подрыве запасов хамсы в Черном море

"Объем устанавливается без какого-либо научного обоснования. У берегов Абхазии зимуют смешанные скопления черноморской и азовской хамсы. Причем азовская хамса в зависимости от года доходит туда или нет. Как раз в эти годы азовская хамса продвигалась достаточно сильно именно в эту сторону (акваторию Абхазии - ред.), и в этот период был столь интенсивный промысел. Причем мы даже не знаем, какой объем там вылавливался. Судя по всему, выгребалось все", - уверены в Росрыболовстве.

По словам Соколова, проблема не раз обсуждалась с абхазской стороной, однако результата достичь не удалось.

Тем не менее, представитель Росрыболовства отметил, что российская сторона будет настаивать на установлении правил рыболовства у берегов Абхазии.

Комментируя замечание российского ведомства, зампредседателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Мурман Соломко, заявил, что турецкие суда не нарушали способы рыболовства у берегов республики. Никаких варварских способов зафиксировано не было.

"Был использован только один способ – пелагический трал, который не опускается на дно моря. Он ловит хамсу в толще воды, выкачивает ее насосом. За этим следят несколько служб, в том числе Госкомитет по экологии Абхазии и российская Пограничная служба", - объяснил специалист.

По словам Соломко, в 2014-2015 годах турецкие судна вылавливали хамсу у берегов Абхазии согласно установленным государством квотам, которые составили более 30 тысяч тонн.

"В этой части также никаких нарушений не было. Россиян беспокоят не методы лова, а именно количество. Они утверждают, что был перелов рыбы, что много поймали за 2015 год. Но никакого перелова не было, просто рыбы было много, и ее нужно использовать как ресурс, что и было сделано", - отметил зампредседателя.

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В 2016-2017 году допустимый улов рыбы составил 20 тысяч тонн. В 2018 году, согласно исследованиям Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии, улов составит 27 тысяч тонн.

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