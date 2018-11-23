Без хамсы виноватые: из-за кого в Абхазии может исчезнуть рыба

О том, кто в Абхазии ловит рыбу, и из-за кого запасы хамсы в Азово-Черноморском бассейне снизились, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Запасы хамсы в Азово-Черноморском регионе снизились из-за промысла турецких судов у берегов Абхазии, заявило Росрыболовство в среду 21 ноября. Однако в Абхазии придерживаются иного мнения.

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава недоумевает, почему распространилась такая информация. По его словам, в Абхазии рыбу ловят не турецкие компании, а абхазские, которые приглашают сюда турецкие суда.

"Это приспособленные к ловле рыбы суда. Таких кораблей не так много. Абхазские компании приглашают их и работают здесь с ними. Турецкие суда ловят для абхазских компаний. Ежегодно мы совместно с Минсельхозом, Институтом экологии и российскими коллегами устанавливаем квоты по ловле хамсы. И наши компании работают согласно этим квотам. У меня вопрос, почему появилась недостоверная информация, что из-за того, что в Абхазии ловят рыбу, численность хамсы снизилась?", – недоумевает Читанава.

В прошлом году в водах Абхазии разрешили 20 тысяч тонн хамсы. Однако рыбаки немного превысили лимит – поймали 21 тысячу тонн. В этом же году определили квоту в 28 тысяч тонн.

© Sputnik Роберт Джопуа Турецкий промысел хамсы: у России и Абхазии нет единой точки зрения

Савелий Читанава считает, что проблема не в том, что рыбы стало меньше, а в том, что в России не хотят, чтобы в Абхазии работали турецкие суда.

"Если ресурсов было мало, то почему в этом году повысили квоту? – задается вопросом Читанава. – Такая информация идет, потому что кому-то не нравится то, что в Абхазии рыбу ловит турецкий флот. Мы говорили, давайте поменяем на российский флот, но здесь проблема в том, что российский флот не имеет необходимых агрегатов, он не подготовлен, чтобы ловить хамсу для абхазских заводов".

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По мнению Читанава, абхазским компаниям выгоднее было бы работать с российским флотом.

"Нашим заводам было бы лучше, потому что турецкая команда не понимает русского или абхазского языка. Между нами языковой барьер. Когда мы видим нарушения и реагируем на них, чтобы объяснить, нам приходится приглашать переводчика", – объяснил он.

Кто на самом деле уничтожает хамсу

Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар объяснил, что из года в год популяция хамсы сокращается из-за неконтролируемого улова в водах Турции и Грузии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Росрыболовство обвинило турецких рыбаков в подрыве запасов хамсы в Черном море

"Больше всего ловят рыбу в Турции. Нелегально получается около 300 тысяч тонн хамсы. Бывали годы, когда ловили и полтора миллиона тонн рыбы. Но уже рыбы стало меньше. В прошлом году в Турции выловили 100 тысяч тонн хамсы, – рассказал о проблеме Дбар. – Мы же ничего не можем решить. Потому что нелегально хамсу вылавливают у берегов Турции и Грузии, где мы не можем повлиять. Если не будет специальной комиссии, которая будет определять квоты, и если не будут ловить хамсу согласно квотам, то рыбы станет очень мало".

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В Черном море обитает две разновидности хамсы – азовская и черноморская. Азовская хамса – редкий вид. Но в Абхазии эти два вида вылавливают одновременно.

"Когда настают холода, хамса кочует из Азовского моря в Черное. Специалисты, конечно, могут определить эти два вида. Мы не считаем по-отдельности азовскую и черноморскую хамсу, – объяснил Роман Дбар. – Сегодня в Черном море есть очень серьезные проблемы с запасами хамсы. Популяция хамсы с каждым годом сокращается, а желающих заниматься рыбным промыслом все больше и больше".

Роман Дбар прогнозирует, что ситуация с каждым годом будет усугубляться, несмотря на то, что Абхазия и Россия имеют общую комиссию, которая совместно определяет квоты. Дело в том, что в Турции проблему и вовсе не обсуждают.