Депутат Чамагуа предложил провести реформирование Министерства по репатриации

СУХУМ, 6 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Реформировать Министерство репатриации в Министерство репатриации и демографии предложил депутат Народного Собрания Абхазии Леонид Чамагуа на заседании Парламента республики в четверг 6 декабря.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Атанур Акусба: Родина у нас одна и проблемы тоже общие

"Пришло время реформировать Министерство репатриации в Министерство репатриации и демографии. Ни для кого не секрет, что сегодня абхазский народ – исчезающий у себя на исторической родине. Сегодня он представлен в таком количестве, что коренных жителей может не остаться", - сказал парламентарий Леонид Чамагуа, выслушав отчет о бюджете Фонда репатриации на 2019 год и отметив часть, где говорилось о проведении "идеологической работы".

Прогнозируемый бюджет Фонда репатриации на 2019 год - чуть больше 132 миллионов рублей, что на 24 миллиона меньше, чем в году уходящем. Из всех направлений расходов фонда депутатов особо заинтересовал пункт о затратах на проведение идеологической работы с репатриантами за рубежом – восемь миллионов рублей.

Депутат Дмитрий Дбар спросил, насколько эффективна эта деятельность, способствует ли она возвращению соотечественников на историческую родину. Председатель Фонда репатриации Энвер Чамагуа ответил, что не в полной мере, но определенный эффект от этого есть.

Он также пояснил, что часть от общей суммы, направленной на идеологическую работу, расходуется на ведение официального сайта министерства, организацию курсов абхазского языка для репатриантов, обеспечение их учебными пособиями и разовым питанием, проведение лекций по истории Абхазии и познавательных экскурсий.

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Парламентарий Алмас Джапуа не стал дискутировать на тему эффективности этого направления, но в том, что оно необходимо, он не сомневается. Его коллега Батал Табагуа считает, что государство тратит слишком большие деньги на это, и абхазская диаспора за рубежом могла бы помочь своей исторической родине в этом деле.

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Министерство по репатриации Республики Абхазия реорганизовано из Госкомитета по репатриации 4 мая текущего года.

Госкомитет по репатриации Республики Абхазия был создан 23 марта 1993 года для развития отношений между республикой и зарубежными абхазскими диаспорами. Ведомство оказывает помощь репатриантам в адаптации на исторической родине.

В 1998 году создан внебюджетный Фонд комитета для финансирования госпрограммы репатриации. Согласно закону Республики Абхазия "О репатриантах", вернувшиеся на постоянное место жительства абхазы и абазины в течение пяти лет имеют статус репатриантов.

Со дня создания Госкомитета статус репатрианта получили около десяти тысяч человек, примерно пять тысяч из них постоянно проживают в республике. В основном это соотечественники из Турции, Сирийской Арабской Республики и Иордании.