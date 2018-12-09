"Хищный" вирус: почему шакалы нападают на людей и как избежать смерти

Школьница и восемнадцатилетний парень пострадали в Очамчыре от нападения шакалов за последнюю неделю. В одном из этих двух случаев ветеринарами Абхазии было установлено, что хищник заражен вирусом бешенства.

О том, почему хищники стали чаще нападать на людей в Абхазии, как не заразиться опасным вирусом бешенства и какие его первые симптомы, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Информацию о том, что шакал, напавший на восемнадцатилетнего юношу в Очамчыре вечером 5 декабря, был заражен бешенством, подтвердил Sputnik начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

Он отметил, что обычно шакалы на людей не бросаются. Основными причинами такого агрессивного поведения чаще всего становятся сильный голод или же заболевание бешенством.

"Если шакал все же напал на человека, надо пройти все необходимые медицинские процедуры. В данном случае – это иммуноглобулин и вакцина от бешенства", - рассказал Джопуа.

Участившиеся случаи нападения хищников на людей связаны с ростом их популяции, считает специалист. По его мнению, необходимо мобилизовать все силы, чтобы отстреливать опасных хищников, которые могут заразить не только диких, но и домашних животных.

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Джопуа рассказал, что помимо двух случаев нападения шакалов на людей за последнее время, ему известен инцидент с нападением на человека бешеной собаки. При этом он отметил, что речи о вспышке этого заболеваниях среди животных, не идет.

"Бешенство – это вирус, который может находиться в организме животного долгое время. В случае человека, если был упущен момент, факт заражения этим заболеванием проявляется через 40-60 дней. Бывает, что и дольше. Первые признаки – это плохое самочувствие, подавленность, высокая температура. С развитием заболевания к этому прибавляются различные фобии, в том числе боязнь воды, а на последних стадиях – агрессивность, неадекватное поведение, вплоть до то, что человек начинает выть и лаять", - поделился Роман Джопуа.

Заболевание бешенством нельзя излечить, ее можно только предотвратить, отметил Джопуа и добавил, что данный вирус, в первую очередь, бьет по головному мозгу. Для того чтобы избежать заражения и смерти, взрослым нужно обратиться в Республиканскую больницу, а детей прививают в детской Республиканской больнице. Курс лечения состоит из нескольких циклов, в рамках которых зараженному человеку делают шесть уколов с вакциной.

Напомним, что восемнадцатилетнему юноше, которого покусал бешеный шакал в Очамчыре, удалось задушить хищника и спастись.

Замглавы администрации Очамчырского района Славик Кучуберия ранее сообщил корреспонденту Sputnik о том, что в этом районе периодически действует программа по отстрелу этого вида хищников, по которой за каждого убитого шакала администрация Очамчыры платила охотникам 500 рублей. За полтора года было убито около 1700 особей.

"В районе снова увеличилась популяция зверя. И это связано с тем, что в Очамчыре много пустующих деревень. Раньше в Очамчыре было 34 тысячи населения, сегодня из них осталось только четыре тысячи. Села Цагера, Араду, Охурей и Ачигуара пустуют. Там все заросло, обитают шакалы, которые ищут падаль. Сейчас же они в лесах не могут найти пищу и потому выходят в город и нападают на людей. Очень много шакалов на свалке, которая находится за городом", – отметил он.

По словам начальника ветеринарной службы Абхазии Романа Джопуа, такая проблема не только Очамчыры, но и во всей стране.