Бганба о шакалах и волках в восточной Абхазии: это серьезная проблема

Кабмин Абхазии установил предельную численность работников центрального аппарата Государственной ветеринарной службы Абхазии и размер ассигнований на 2019 год.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Существуют огромные проблемы с шакалами и волками в восточных районах Абхазии. Это очень серьезная ситуация, на которую надо немедленно реагировать, сказал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на заседании Кабинета Министров в пятницу 21 декабря.

"Я дал поручение нашим службам, и они этим занялись", - добавил премьер-министр.

Валерий Бганба поручил начальнику Государственной ветеринарной службы Абхазии Роману Джопуа представить отчет о деятельности службы и о том, какие проблемы существуют в ведомстве. Роман Джопуа сказал, что поручение премьер-министра будет выполнено.

Руководитель ветеринарной службы сказал, что численность работников ведомства на 2019 год составляет 28 человек, размер ассигнований на уровне 8 миллионов 815 тысяч рублей. Разница с прошлогодним бюджетом составляет 456 тысяч рублей в сторону увеличения.

"Надо пояснить, что это по причине того, что раньше функционировала пограничная контрольная служба, но произошло слияние наших служб, и штатная численность центрального аппарата возросла", - пояснил Джопуа.

Премьер-министр заметил, что в сравнении с советскими временами численность работников службы очень маленькая, и отметил важность работы ведомства для республики.

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Замглавы администрации Очамчырского района Славик Кучуберия ранее сообщил корреспонденту Sputnik о том, что в этом районе периодически действовала программа по отстрелу шакалов, по которой за каждого убитого хищника администрация Очамчыры платила охотникам 500 рублей. За полтора года было убито около 1700 особей.

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