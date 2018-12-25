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Добыча нефти

Хаджимба о добыче нефти: стоять с "ведром" у каждой скважины не получится

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
В Абхазии
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Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)
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Необходимость продолжения работы в вопросах возможной добычи нефти в Абхазии отметил президент республики Рауль Хаджимба на ежегодной пресс-конференции во вторник 25 декабря.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Вопрос добычи нефти часто в Абхазии политизируется, и каждый хочет стоять со своим "ведром" у скважин, чего нельзя допустить, сказал президент республики Рауль Хаджимба на итоговой пресс-конференции во вторник 25 декабря.

"Первый президент Абхазии понимал, что это может привести к сложным процессам внутри нашей страны, к конфликту. Мы все хотим одновременно заниматься добычей нефти, и каждый хочет стоять со своим "ведром" у скважин. Этого нельзя допустить. Это должно контролировать и регулировать государство", - сказал Хаджимба.

Возможная добыча нефти в Абхазии – важный вопрос, который напрямую связан с экологией страны и многими другими сферами жизнедеятельности государства. Президент не отрицает, что добыча нефти несет определенные издержки, но работу в этом направлении необходимо продолжать, считает он.  

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Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)

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Теги:
Нефть, Рауль Хаджимба


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