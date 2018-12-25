Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 ноября 2018 года подписал указ об отмене решения Сухумского Горсобрания о выборе главы столицы республики путем прямого голосования.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал, почему изменил мнение о прямых выборах главы Сухума.

"Да, я был сторонником прямых выборов мэра столицы, но ситуация поменялась. Я вижу, какие процессы происходят в остальных наших выборных делах, по какому принципу формируются команды, какие трения и сложности они вызывают. Мы, к сожалению, еще не доросли до этого", - заявил Хаджимба.

Сухумские депутаты 25 октября 2018 года проголосовали за проведение референдума о прямых выборах главы администрации столицы.

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9 ноября 2018 года исполняющий обязанности прокурора Сухума Алхас Агумава направил протест в Сухумское городское Собрание, в котором говорилось, что принятое депутатами столицы решение о проведении до 10 марта 2019 года референдума об избрании главы администрации Сухума прямым голосованием граждан, незаконно.

Прокуратура аргументировала свою точку зрения тем, что согласно Конституции Абхазии назначать и освобождать глав исполнительной власти в городах и районах страны может только глава государства по согласованию с Собранием того или иного района республики. Утвержденный мэр подотчетен только президенту и Кабинету Министров.

С решением депутатов Сухумского городского Собрания не согласился глава столицы Абхазии Адгур Харазия и предложил депутатам пересмотреть решение.

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 ноября 2018 года подписал указ об отмене решения Сухумского Горсобрания о выборе главы столицы республики путем прямого голосования.

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