Год за полтора часа: итоговая пресс-конференция президента Абхазии

Итоговая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба состоялась во вторник 25 декабря. О том, как к ней готовились журналисты, какие вопросы их интересовали и чего в новом году ждет глава государства, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Свежий ветер

Представители абхазских и зарубежных СМИ пришли на итоговую пресс-конференцию президента республики с запасом по времени. Нужно было занять наиболее удобное место, морально подготовиться и освоиться, несмотря на то, что для большинства это событие уже стало традиционным.

"Старожилы" абхазской журналистики сохраняли завидное спокойствие, а молодежь слегка волновалась – переживали, удастся ли задать свой вопрос первому лицу государства.

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Опытный Виталий Шария из "Эха Абхазии" заметно растерялся, увидев чьи-то вещи на стуле в первом ряду. Выяснилось, что он всегда там сидел. Каприз корифея уважили и место освободили. Анжела Кучуберия из ТАССа захватила ноутбук, но переживала, что заряда не хватит. Показали, где есть розетка, и это заметно придало ей уверенности.

В зале стало душновато, и все поддержали решение приоткрыть окна. Открылся вид на набережную Сухума и вечнозеленые пальмы. Вместе со свежим морским бризом в зале появился и президент Абхазии.

Пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба объявила о начале пресс-конференции, Рауль Хаджимба сразу перехватил инициативу у журналистов - выступил с десятиминутным монологом, предупредив, что с наступающим Новым годом всех поздравит чуть позже.

В своей речи Хаджимба прошелся по наиболее актуальным для страны темам, чем, наверное, разочаровал часть журналистов, предвосхитив заготовленные ими вопросы.

"Предстоящий год – это год выборов. Мы уже видим, что желающих вступить в этот процесс достаточно много. Хорошо известно, многое из того, что происходит в стране и вне ее, связано с событиями, которые складываются не лучшим образом вокруг нас. Я надеюсь, что мировым лидерам удастся сохранить этот хрупкий мир, а мы в свою очередь должны сделать все, чтобы наша страна продолжала развиваться", - сказал президент.

Год был непростым, и не все легко удается сделать, продолжил Хаджимба, тем не менее есть успехи, в том числе во взаимодействии с Россией, стратегическим партнером Абхазии. Одними из таких сфер сотрудничества он назвал экономику, безопасность, здравоохранение.

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Активно в Абхазии ведут работу все политические силы и новые объединения, которые, по словам главы государства, появляются как из "рога изобилия". При этом Хаджимба выразил недовольство методами оппозиционных сил.

"Несмотря на то, что претендентов много, но действия все сводятся к тому, что мы друг друга поливаем грязью. Поливают грязью не только власть, но и сами в этой конкурентной борьбе не замечают то, что мы дискредитируем свою страну и возможных претендентов на ту или иную должность", - уверен президент.

Он с упреком сказал, что многие граждане говорят о коррупции и при этом "дружны" с ней, рассуждают об экономике, но не платят налоги, не возвращают кредиты и не желают расставаться с незаконно построенными объектами. Хаджимба не согласен с теми, кто заявляет, что страна у края пропасти. Несмотря на все сложности, подчеркнул он, Абхазия развивается.

Нельзя не учитывать, что вокруг Абхазии сложилась тяжелейшая ситуация как в экономике, так и в политике, отметил Хаджимба, и он хорошо помнит, какая на момент его прихода к власти была разница в курсе валют, какой был уровень инфляции и количество санкций против главного партнера республики.

"Но несмотря на все это, на все эти трудности, мы продолжаем работу. Мы никогда не заявляли о том, что достигли экономического чуда, но мы и не дали снизить темпы роста наших возможностей в экономике, не дали развалиться бюджету, наоборот, еще раз хочу заметить, сумели его нарастить. Выполняем социальные обязательства, платим зарплаты, пенсии, уровень которых, конечно, хотелось бы, чтобы был выше, но он отличается от предыдущих лет", - подчеркнул глава государства.

Подводя черту

Говоря об экономических итогах 2018 года, президент признал, что были промахи, но есть и достижения. Например, внешнеторговый оборот Абхазии по сравнению с 2017 годом вырос почти на полтора миллиарда рублей, импорт увеличился на 177 миллионов и составил более одного миллиарда.

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Конечно же прозвучал вопрос о втором сроке, но Хаджимба оставил его открытым. Президент заверил, что действующая власть готова к диалогу.

Это непросто, но необходимо, отметил он. Президент не исключает, что в 2019 году политические силы внутри страны в очередной раз перегруппируются, появятся новые команды, но уверен, что выборы пройдут в середине лета и спокойно.

Президент выступает за минимизацию количества различных налогов в республике, и такая работа ведется.

Рауль Хаджимба считает необходимым создание единого социального фонда, но решение этого вопроса тормозит сопротивление внутри существующих фондов, да и в Парламенте не всегда удается получить поддержку.

Журналисты не упустили возможность пожаловаться на чиновников-"молчунов", от которых не могут получить необходимую для работы информацию.

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Рауль Хаджимба заверил, что ни одному министру или ведомству он не запрещает давать комментарии. Более того, он попросил сообщать о чиновниках, которые отказываются общаться со СМИ, в пресс-службу главы государства. Сурового наказания не будет, но без последствий такое пренебрежение прессой не останется, пообещал президент.

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Хаджимба признался, что несмотря на все сложности работы и нападки, он не озлобился.

Ежегодная пресс-конференция завершилась "новогодним" вопросом о том, какой подарок президент хотел бы получить на праздник и что планирует подарить близким.

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"Я всегда пытаюсь уделять внимание своим близким, родным и друзьям, но эти подарки не самые дорогие. А пожелал бы я спокойной нам жизни и мира, который мы заслужили", - ответил Хаджимба и поздравил всех с наступающим Новым годом.