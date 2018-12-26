Дедушка по вызову: сколько стоит подарить ребенку праздник в Абхазии

Асмат Цвижба,Sputnik.

Можно всех посмотреть

Письма Деду Морозу уже давно вскрыты, подарки куплены. Многие по старинке положат их под елку, пока дети спят. Другие предпочитают заказать Деда Мороза и Снегурочку на дом и подарить ребенку новогоднюю сказку.

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Удовольствие не из дешевых, а программа стандартная – стихи и песни. Но, как говорится, детские эмоции бесценны, для всего остального есть нал и безнал.

Звоним в одну из компаний. Цены растут с приближением Нового года. Тариф на 30 декабря - 4000 рублей, 31 декабря - 4500 и до боя курантов, а вот визит в первые минуты 2019 года обойдется уже в 7500 рублей.

Менеджер сообщает, что за получасовое посещение Дед Мороз и Снегурочка споют, станцуют, сыграют в игры, поводят хороводы, послушают стихи, подарят подарки, разумеется, актерам их передадут родители. Будет и фото со счастливым ребенком.

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Если двух персонажей покажется недостаточным, то "новогоднюю группировку" могут усилить аниматорами-мультяшками, но и доплатить придется 1500 рублей.

"Бюджет" забит

Дешевле обойдется праздничный визит до 29 декабря - 3500 рублей в любое время дня и ночи. Но менеджер предупредила, все бюджетные варианты уже почти "забиты".

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Некоторые компании предлагают варианты еще дешевле. Есть свои "эконом" и "люкс" тарифы. До 27 декабря можно оформить вызов за 1900 рублей, 28 и 29 декабря будет уже 2200 рублей, 30 декабря - 2500 рублей. Цены на 31 декабря колеблются от 2600 до 4600 рублей в зависимости от времени.

Здесь свои нюансы. Дед Мороз заявится один - от того и дисконт. У внучки семейные проблемы, как объяснили по телефону.

"Но зато Дед Мороз у нас трезвый и пунктуальный. Уже больше семи лет с нами работает, и никаких происшествий", - заверили нас.

Новогодний "одиночка" споет и станцует, зачитает письмо и подарит подарок. Готов и покинуть пределы столицы Абхазии, но только, если в районах будет несколько заказов, а родители согласятся оплатить дорожные расходы.

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Итак, можно разгуляться на всю, но надо быть готовым выложить 9 тысяч за 30 минут или 4 тысячи за "усеченный" вариант. Кстати, вся новогодняя программа пройдет на русском языке. Ацаа Бабаду и Астыпха нынче почему-то не в почете, объяснил менеджер.