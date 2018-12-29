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Майнинг криптовалют запретили в Абхазии

CC0
В Абхазии
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РУП "Черноморэнерго" должно провести мероприятия по выявлению потребления электроэнергии в целях майнинга криптовалют и принять меры по прекращению такого электропотребления.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Правительство Абхазии приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы страны, сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.

"В связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Республики Абхазия, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы правительством принято постановление "О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов", - сказано в постановлении правительства.

Более того, Кабмин призвал усилить работу "по ограничению подачи электроэнергии потребителям", у которых имеется длительная задолженность за потребленную электроэнергию.

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© Fotolia / Archy13
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Кроме того, правительство запретило руководителям государственных предприятий, учреждений и организаций предоставлять подведомственное им имущество для осуществления майнинга криптовалют.

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Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности для успешной реализации постановления приказано оказывать всяческое содействие РУП "Черноморэнерго" в выявлении потребления электроэнергии в целях майнинга криптовалют, а Минэкономики в кратчайшие сроки должно дать нормативное определение понятиям: "криптовалюта", "майнинг криптовалют", "мощность Единого оператора передающих и распределительных сетей".

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Теги:
криптовалюта, Кабинет Министров Абхазии


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