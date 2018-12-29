Майнинг криптовалют запретили в Абхазии

РУП "Черноморэнерго" должно провести мероприятия по выявлению потребления электроэнергии в целях майнинга криптовалют и принять меры по прекращению такого электропотребления.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Правительство Абхазии приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы страны, сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.

"В связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Республики Абхазия, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы правительством принято постановление "О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов", - сказано в постановлении правительства.

Более того, Кабмин призвал усилить работу "по ограничению подачи электроэнергии потребителям", у которых имеется длительная задолженность за потребленную электроэнергию.

© Fotolia / Archy13 Басария о криптофермах: создают дополнительную нагрузку на наши сети

Кроме того, правительство запретило руководителям государственных предприятий, учреждений и организаций предоставлять подведомственное им имущество для осуществления майнинга криптовалют.

Ардзинба об абхазской криптовалюте: нельзя упустить шанс>>

Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности для успешной реализации постановления приказано оказывать всяческое содействие РУП "Черноморэнерго" в выявлении потребления электроэнергии в целях майнинга криптовалют, а Минэкономики в кратчайшие сроки должно дать нормативное определение понятиям: "криптовалюта", "майнинг криптовалют", "мощность Единого оператора передающих и распределительных сетей".