"Обмануть" алкоголь: хитростями застолья, поделился главный нарколог Абхазии

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Существует несколько способов остаться трезвым во время застолья и избежать алкогольного отравления, сказала Абхазия главный врач Республиканского наркодиспансера Ирма Ануа.

"Есть несколько хитростей, чтобы не опьянеть. Существует так называемая "прививка" от опьянения, когда за 4-5 часов до застолья выпить 50 граммов алкоголя, например, водки. То есть, когда человек употребляет такое количество алкоголя, он не пьянеет, но его организм начинает вырабатывать фермент алкогольдегидрогеназа, который расщепляет спирт и это помогает человеку оставаться трезвым некоторое время", - сказала Ануа.

Еще одним действенным способом для того, чтобы остаться трезвым, добавила она, могут стать пять или шесть таблеток активированного угля, которых нужно принять за несколько часов до застолья. Если оно уже началось, нарколог советует принять таблетку "Фестала", "Мезим" или препараты растительного происхождения – "Сенсаль", "Карсил".

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Выпивать нужно исключительно на сытый желудок и ни в коем случае не запивать алкоголь газированными напитками, так как углекислый газ, содержащийся в них, ускоряет всасывание алкоголя организмом, советует врач.

Самыми эффективными способами прийти в себя после чрезмерного употребления алкоголя Ануа назвала контрастный душ, чай или кофе с лимоном, массаж лица, свежий воздух и категорически противопоказано в таком состоянии курить.

"Также, когда вы употребляете спиртной напиток, нельзя его задерживать долго во рту, надо быстро проглатывать. Так опьянение наступает еще быстрее, потому что сосуды ротовой полости моментально всасывают алкоголь в кровь", - объяснила Ирма Ануа.

Если человек почувствовал, что он теряет сознание или у него неприятные ощущения в животе, лучше сразу обратиться за помощью к медикам, добавила Ануа.

Новогодние праздники – это испытание не только для тех, кто злоупотребляет алкоголем, но и тех, кто выпивает редко, отметила Ануа и добавила, что в этот период количество пациентов, поступающих с алкогольным отравлением в стационар, увеличивается.

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Для людей, злоупотребляющих спиртными напитками, чаще всего, праздники перетекают в запой, самостоятельно выйти из которого им довольно сложно.