Товар с лицом: что несет сертификация продукции в Абхазии

О том, как Госстандарт Абхазии ведет работу по сертификации продукции местного производства, что нужно сделать предпринимателям для того, чтобы получить сертификаты и сколько это стоит, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Хорошо, но дорого

У Аиды Паносян небольшое производство, где она со своим супругом уже семь лет изготавливают пельмени, вареники и котлеты. По ее словам, в феврале прошлого года к ним приходили представители Госстандарта.

"Я, конечно, за сертификацию, но оплата очень высокая. У нас мини-цех, я каждый день закупаю 10-15 килограммов мяса на рынке и на следующий день уже готовлю. Нам сказали, что дадут сертификат на десять дней на партию продукции, но это немаленькие деньги, каждые десять дней я должна была брать сертификат, который стоит 2800 рублей", - заметила она.

Аида поддерживает инициативу Госстандарта, однако говорит, что сертификаты должны выдаваться не на десять дней, а на больший срок. По ее словам, малым предприятиям приходится платить за сертификат больше, чем крупным.

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"Для больших предприятий сертификат в год стоит 10 тысяч рублей, но так как у нас малое производство, нам на год не могут дать сертификат. Но было бы хорошо, если годовая сумма, которую мы платим, была примерно на таком же уровне", - подчеркнула она.

По словам Аиды Паносян, она раз в три месяца отдает в лабораторию Санитарно-эпидемиологической станции продукцию на исследование.

На ее предприятии работают шесть человек, а летом, когда объемы производства увеличиваются, она нанимает еще двоих-троих человек. Упаковку пельменей, в которой 900 граммов, Аида сдает в магазин за 180 рублей. Мясо на рынке стоит 400-450 рублей за килограмм, доход небольшой, говорит она.

"За рабочий день в среднем мы изготавливаем около ста килограммов готовой продукции", - рассказала Паносян.

Как рассказал председатель Госстандарта Абхазии, четких параметров, которые определяют, что такое малое производство, не существует, оценку проводят специалисты ведомства визуально.

"Наша задача заключается в том, чтобы мы могли контролировать процесс производства. Кому-то выгодно и неудобно сертифицировать небольшие партии продукции, но это не означает, что мы должны разрешать им производить без сертификации. Потому что следующая партия может быть некачественной, к примеру, мясо", - сказал Саманба.

Если система работы предприятий отлажена и специалисты Госстандарта не выявляют некачественную продукцию, то может приниматься решение о долгосрочной сертификации, к примеру на три или на шесть месяцев.

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"Но в течение этого времени специалисты Госстандарта могут проводить выборочные проверки для того, чтобы посмотреть как работает предприятие, которому выдан сертификат. Мы должны отслеживать качество продукции, так как если мы выдали сертификат, то обязаны отвечать за качество, вот о чем идет речь", - отметил Гарри Саманба.

Другой предприниматель Даур Аршба также производит полуфабрикаты, он отмечает, что его продукция периодически проверяется, и подчеркивает, что поддерживает проведение постоянной сертификации.

"Процедура сертификации, конечно же, нужна, если это требуется, готов делать. У меня продукция всегда свежая, она не успевает портиться. У меня больше двух дней в морозилке ничего не лежит, и объемы не такие большие", - сказал Аршба.

В чем смысл

Госстандарт Абхазии в 2018 году проводил инспекции по всем районам Абхазии для определения качества продукции на мини производствах республики. Большинство из них реализуют свой товар без сертификатов. В связи с этим специалисты Госстандарта разослали в торговые точки республики письма с просьбой не принимать несертифицированный товар местного производства с 1 января 2019 года.

Начало проверок мини-производств было связано с частыми обращениями граждан, которые жаловались на качество продукции, рассказал председатель Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба.

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Председатель Госстандарта Гарри Саманба посетовал на то, что очень мало предпринимателей обращается в ведомство за сертификатом. Процедура, по его словам, не касается крестьян, которые производят и самостоятельно реализуют продукцию своих подсобных хозяйств.

"Наоборот, мы хотим помочь людям, которые находятся в селах и привозят товары на рынки, где существует своя система контроля. У них есть ветеринарная лаборатория, ни в коем случае мы не проверяем крестьянина, который привез продукцию из села", - подчеркнул он.

По словам Гарри Саманба, сертификация продукции не занимает много времени, на это может понадобиться два дня, суммы могут варьироваться в зависимости от объемов производимой продукции и доходить до пяти тысяч рублей.

"Производители должны обратиться к нам, затем наши специалисты выезжают на второй день и проверяют продукцию. Если все на уровне, то дают соответствующий сертификат. Если кто-то думает, что на это нужны огромные средства, то это не так, цена составляется исходя из того, какое производство. Если производитель будет сертифицировать свою продукцию, от этого выиграет и он, и потребитель", - сообщил председатель Госстандарта.

Руководитель Госстандарта рассказал, что главная задача сертификации продукции состоит в том, чтобы защитить потребителей. Он уверен, что если весь произведенный товар будет проверяться, то рисков отравиться продуктами у покупателей не будет.

Основную выгоду для предпринимателей от сертификации он видит в том, что продукцию можно реализовать без проблем через сеть торговых точек.

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Магазины с большей охотой берут сертифицированный товар, чтобы избежать ненужных разбирательств с проверяющими инстанциями. Могут и штраф выписать, правда, по словам Саманба, он небольшой, всего тысяча рублей, но кто захочет по своей воле расстаться даже с такой суммой.