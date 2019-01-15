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Выставка карикатур в музее боевой славы.

Дружба с возможностями: два музея Абхазии и России подписали договор

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Музей боевой Славы Абхазии вошел в международный комитет истории Второй мировой войны, в котором состоят страны Европы, Россия, США и Бразилия.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Музей Боевой Славы Абхазии подписал соглашение о сотрудничестве с Центральным музеем Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель директора музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Николай Медвенский.

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© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Я находился в командировке в ноябре 2018 года на научно-практической конференции "Судьба солдата". Там я познакомился с представителем Центрального музея Великой Отечественной войны. После обмена информацией было принято решение консолидировать усилия и подписать межмузейное соглашение о сотрудничестве и меморандум "О вступлении Музея боевой Славы имени Владислава Ардзинба в международный комитет истории Второй мировой войны", – рассказал Медвенский.

По его словам, соглашение позволит Музею Боевой Славы проводить более активную научную, информационную, образовательную и выставочную деятельность, проводить международные конференции, обмениваться научно-исследовательской информацией. Это также откроет доступ к архивным документам.

"На мой взгляд, важно не останавливаться на достигнутом. Конечно, никакое соглашение не работает без его реализации. Сейчас наша задача предложить российской стороне свое видение практической реализации достигнутого соглашения. Мы также ждем предложений со стороны коллег", – добавил Медвенский.

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Центральный музей Великой Отечественной войны был открыт в Москве 1995 году. Музей ведет научную, культурно-просветительскую работу. В галереях и выставочных залах регулярно устраиваются тематические выставки.



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