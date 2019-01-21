"Энергосбыт" вынужден лишить незаконных льгот многодетные семьи Абхазии

СУХУМ, 21 янв – Sputnik, Бадри Есиава. "Энергосбыт" Абхазии отменил льготы на электроэнергию многодетным семьям в виду отсутствия закона, распространяющегося на эту категорию граждан, рассказал корреспонденту Sputnik директор "Энергосбыта" Инал Лазба в понедельник 21 января.

Он добавил, что всего в базу предприятия внесено 13 872 льготника. За справками в районные филиалы "Энергосбыта" обращается немало многодетных семей и инвалидов I группы, на которых по закону эти льготы не распространяются, но они ими пользовались.

"Не вижу смысла скрывать то, что некоторые многодетные семьи или же семьи, в которых проживают инвалиды детства, получали льготы на электроэнергию на протяжении определенного периода. Видимо, кто-то вошел в их положение и помог, но так как это противоречит закону, мы были вынуждены отменить для них эти послабления", - рассказал Лазба.

Руководитель "Энергосбыта" уверен, что такие примеры – еще одно подтверждение необходимости пересмотра постановления о льготных тарифах в пользу наименее социально защищенных слоев населения, не подпадающих под категорию льготников.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лазба рассказал, для чего необходима перерегистрация льготников "Черномоэнерго"

Примерно по сто заявлений в день на перерегистрацию абонентов, пользующихся льготами, поступает в районные филиалы "Энергосбыта".

"Хочу подчеркнуть, что это не отмена льгот, а перерегистрация. То есть в любой момент после того как абонент предоставит справку, будет произведен перерасчет по льготному тарифу. Сейчас перерегистрация идет очень активно. В среднем ежедневно в районные филиалы обращаются до ста человек", - отметил Лазба.

Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия рассказал, что уже около года не получается принять закон о льготах для многодетных семей.

"У нас, как всегда, слабая статистика. На учете стоит около четырех тысяч детей – это больше одной тысячи семей. Если лишить льгот тех, на которые они в принципе не должны распространяться, этими деньгами можно обеспечить многодетные семьи", - отметил депутат Народного Собрания Абхазии.

По его словам, в стране есть многодетные семьи, которые не встают на учет и не оформляют необходимые для этого документы. Чаще всего причины такого бездействия связаны с тем, что люди не верят в помощь от государства, либо они просто не организованны.

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"Главная проблема, почему не удается принять этот закон, заключается в первичном учете. Как это ни странно звучит, мы точно не знаем, какие льготы и какому количеству наших граждан положены. У нас огромное количество пенсионеров, большое количество выплачивается пособий, иногда законодательные акты противоречат друг другу, необходимо учитывать прирост и убыль населения. У каждого госучреждения своя база данных, и свести данные этих баз в одну общую у них не получается", - подчеркнул Джинджолия.

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Для того чтобы пройти перерегистрацию, необходимо предоставить справку об инвалидности или с места работы в районные отделения "Энергосбыта". Будет создана единая база льготников, что уже не позволит одному и тому же абоненту использовать льготу дважды.