Шакрыл о событиях в Гале: митинга можно было избежать

Служба государственной безопасности Абхазии ввела ограничение на пересечение государственной границы с Грузией сроком на два месяца с 10 января. В среду 23 января около 30 жителей Гала устроили стихийный пикет у здания местной администрации.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Властям республики следовало учитывать жизненно важные потребности жителей Галского района при введении ограничения на переход границы через КПП "Ингур", заявила Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл.

© Sputnik Роберт Джопуа Жители Гала потребовали открыть границу

Негативных последствий в виде митинга можно было бы избежать, если бы население было заранее проинформировано, а объявление карантина обосновано, уверена Шакрыл.

По словам Уполномоченного по правам человека, для большинства галцев возможность пересечения границы жизненно необходима.

В частности, омбудсмен напомнила о людях, проходящих лечение в медучреждениях Грузии, а также получающих пенсии и пособия в соседней республике. Людям этой категории следовало бы предоставить возможность пересекать границу, считает Шакрыл.

"Это, безусловно, помогло бы снизить беспокойство людей. Трудно понять целесообразность таких действий, например, как запрет на пересечение границы студентам грузинских вузов, приехавшим на новогодние каникулы к родителям и находившимся на территории Абхазии в момент введения карантина, тем более, что студенты вряд ли намеревались вернуться в Абхазию до окончания срока карантина", - добавила омбудсмен.

По ее словам, местная администрация должна была иметь данные о том, сколько человек в результате закрытия границы могут столкнуться с серьезными проблемами, лишившись средств к существованию. Эта информация необходима для того, чтобы выявить наиболее уязвимых людей и помочь им в трудной ситуации, считает Шакрыл.

"Возможно, в данных обстоятельствах имело смысл обратиться за помощью и к международным организациям", - предположила она.

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На протяжении долгого времени вопрос правового статуса и документов жителей Галского района остается не до конца проясненным, напомнила Уполномоченный по правам человека. По ее словам, это следствие отсутствия неполитизированного, дифференцированного и долгосрочного подхода к проблемам Галского района, который учитывал бы сложную историю его населения и непростые послевоенные решения, принятые руководством Абхазии.