Путешествие к центру Абхазии: "несухумская" жизнь Сухумского района

О том, почему жители Шицквары латают водопроводные трубы резиной, как в село Баслата пришла вода спустя 25 лет и чего Сухумский район достиг в экономике, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Школа с видом на море

Сухумский район для меня стал настоящим открытием. Несмотря на то, что он расположен под боком, ездить туда приходилось нечасто. Бывал в нескольких его селах раньше, но не в такой отдаленности от столицы. Природную идиллию периодически нарушают заброшенные, полуразрушенные дома, которые соседствуют с довольно респектабельными владениями. Изредка попадаются баннеры о продаже участков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дорога в село Верхняя Эшера в Сухумском районе

Через несколько километров после здания администрации Нижней Эшеры асфальт сменился гравием. Это означало, что мы заехали в глубь западной части района. Люди и автомобили по пути встречались редко, но частных домов и даже многоквартирных там немало. Правда, не все они жилые.

Земли в Сухумском районе предостаточно. У местных жителей обширные угодья, сады и огороды. Села утопают в зелени – кипарисы, ели, пальмы и это далеко не полный список их ботанического богатства. Слегка огорчили старые заброшенные мандариновые плантации, деревья усеяны мелкими почерневшими плодами.

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Преодолев небольшой подъем, мы свернули налево, и перед нами открылся великолепный вид на морскую гладь с одной стороны и горные хребты - с другой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шицкварская школа

Проселочная дорога привела нас к двухэтажному зданию с большим двором. У входа висела табличка "Шицкварская школа" – одна из 11 школ этого района. Бродили по безлюдным коридорам без окон и с дырами в полу, в некоторых кабинетах пророс кустарник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спортзал шицкварской школы

Внезапно услышали голоса. Они доносились со второго этажа. Поднялись. В классах шли занятия. Ненароком прервали учебный процесс, поинтересовавшись, как найти директора. Спустя минуту подошла Ева Авидзба и пригласила к себе в кабинет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Буфет шицкварской школы

Она рассказала, что школа, рассчитанная на 300 учеников, была построена в 1970 году, и капремонта там не было со дня начала Отечественной войны народа Абхазии. Первый этаж почти не используют, там работает только буфет.

В 2018 году в действующих кабинетах заменили окна, отремонтировали санузел. Кровлю меняли около пяти лет назад, и проблем с ней нет. В Шицкварскую школу ходят 18 учеников. В штате 13 сотрудников.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученики шицкварской школы

Казалось бы, почти идеальные условия для детей и педагогов, но именно в этом кроется основная сложность. По словам Авидзба, школа остро нуждается в капитальном ремонте, но из-за небольшого количества учеников государство деньги выделять не торопится. В прошлом году здесь было всего четыре выпускника.

Директор привела в кабинет пятиклассников. Доносится уютный запах от растопленной дровяной печи, а окна дарят завораживающий вид на море. Весь пятый класс – это Настя, Сабина и Али. С гордостью рапортуют, что учатся они на отлично, и с надеждой в глазах говорят, что им очень хочется изучать информатику. У сельской школы нет денег на компьютеры и учителя, которого придется приглашать из столицы.

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Самое запретное место в школе – спортивный зал. Опасно. До его ремонта дело еще не дошло, но и перспективы довольно размытые.

"Все основные предметы в нашей школе преподаются, но дети очень хотят спортзал. Физкультура - это полезная для здоровья дисциплина, но у нас нет помещения, где ее можно было бы проводить. Также у нас нет ни одного кружка и урока музыки. Я сама оканчивала эту школу и прекрасно помню, как было хорошо в те годы. Летом школу переоборудовали под детский лагерь, и все заработанные средства шли на ее поддержание", - поделилась воспоминаниями Авидзба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученики шицкварской школы

Ученица 10 класса Лолита пожаловалась на то, что в буфете нет горячей воды, на что сразу же отреагировали педагоги. Нет, они не стали шикать на дерзкую девушку, а, наоборот, поддержали.

"Вода - это проблема номер один всего села. То она еле идет, то ее вообще нет. Правда, вроде как решают эту проблему, будем ждать", - зашумели в школьном буфете.

На учебу и обратно педагоги и ученики добираются на школьном автобусе, который приезжает из Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук Школьный автобус

Вода, дороги и турсезон

То, что Шицквара испытывает серьезные проблемы с водой, мы убедились лично. В одном из дворов увидели парней, которые усердно чем-то занимались. Оказалось, что они приехали к соседям попросить камеру от покрышки, чтобы залатать прорванную водопроводную трубу.

По словам Руслана и Наримана, у них дома уже несколько дней не было воды, и совершенно случайно на охоте увидели место, где прорвало магистраль.

"У нас ситуация следующая – в этом крае вода есть, а на том, чуть выше, нету. Здесь более благополучное положение с этим, так как местность ровнее, а у нас много оползневых участков, и поэтому часто камни пробивают трубы, иногда они лопаются. Наверное, уже лет десять мы так мучаемся", - сказал Нариман.

Он добавил, что администрация района периодически ремонтирует дороги, и в последний раз эти работы были проведены несколько месяцев назад, но это лишь временная мера, так как пути разрушают грунтовые воды или оползни. Жители села не ждут сложа руки, а самостоятельно подсыпают наиболее проблемные участки дороги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Разрушенный пансионат

Летом в Шицкваре многие сдают жилье туристам. Объявления об этом висят прямо на заборах. Расположение этого поселка идеально подходит для отдыха. Рядом стоит старый пансионат, но он им не конкурент – здание разбито снарядами во время войны в Абхазии. Недалеко, говорят, есть сероводородный источник.

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Дом Валентины стоит буквально в десятках метров от моря. Сезоны 2017 и 2018 годов ее не радуют.

"Мой внук размещает объявление в интернете, и люди приезжают, но в прошлом и позапрошлом году было мало туристов. Не знаю, с чем связано. Наверное, многие уже не хотят так далеко ехать. Вот выше от нас поставили, кажется, палаточный городок – это 16-й участок. Там много людей было летом", - рассказывает она.

Еще одну причину, по которой гостей у нее стало меньше, Валентина видит в отсутствии рядом магазинов и кафе.

Всего в Сухумском районе 12 сел. Проблемы с водой и дорогами остро стоят во многих из них, некоторые из них постепенно решаются. Например, в селе Баслата водоснабжение появилось впервые за четверть века.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прокладка водопровода в селе Баслата

Село это расположено в восточной части района, и попасть туда можно, свернув с Белого моста на улицу Чанба и дальше в сторону гор. Если первая часть пути заасфальтирована, то оставшуюся надо преодолевать по бездорожью.

Перекопанные и уже засыпанные обочины указывают, что какие-то работы проводились. Долго не могли найти местных жителей. Пару раз пытались дозваться хозяев у ворот домов, но никто не вышел.

Вдруг вдалеке показалась девушка с двумя детьми, и мы поспешили к ней. Ею оказалась Хамида Амичба, которая переехала в Баслату пять лет назад. Она рассказала, что ее дом был последним, куда пришел водопровод.

Проехали дальше и встретили группу людей, укладывавших трубы к своим домам от нового водовода.

"После войны какие-то негодяи порезали трубы и увезли. Жители села – это около 20 семей, оставались без воды. Каждый выживал как мог.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прокладка водопровода в селе Баслата

Кто-то возил на личном автомобиле, вызывали пожарные машины, кто-то ходил к роднику, который расположен совсем не близко отсюда и часто пересыхает. Вот, спустя столько лет у нас в домах наконец появится вода, и с хорошим напором", - с довольным видом говорит Котик Берзения.

Его супруга Циала призналась, что без воды ее семье пришлось очень тяжело, особенно пока ее пятеро детей не подросли.

"Все время надо стирать вещи, готовить. Воды постоянно не хватало. Это был кошмар какой-то. У нас есть соседи, они живут выше, у них было еще хуже - собирали дождевую воду", - сказала женщина.

Людмила Шинкуба подтверждает, что действительно приходилось собирать дождевую воду во всевозможные емкости, кипятить и только после этого использовать. Пытались нащупать воду в земле, но безрезультатно. В некоторых дворах по сей день стоят пустые колодцы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прокладка водопровода в селе Баслата

"Очень мучались. Вода нужна ведь не только людям, но и домашним животным, скотине. Пока был жив мой супруг Гиви Шинкуба, которого все знали во время войны по позывному "Одинокий волк", привозил по 50 пятилитровых баллонов за раз, но этого разве надолго хватит", - вспоминает Шинкуба и добавляет, что совсем скоро ее семья тоже подключится к новому водопроводу, труба уже совсем рядом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Село Верхняя Эшера в Сухумском районе

В Верхней Эшере также ждут замены водопроводной линии. По словам жителей, вода у них есть, но трубы уже старые и часто дают течь.

Администрация района в конце 2018 года закупила и доставила на место новые трубы. Работы по их замене должны начаться со дня на день.

В 2018 году водопровод также заменили в селе Гумиста. Четыре миллиона рублей выделили из резервного фонда президента Абхазии на ремонт и оборудование насосной станции в Каманах, которую запустили в августе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Село Верхняя Эшера в Сухумском районе

Новая кровля, ГЭС и экономические итоги

За счет государственных средств в 2018 году заменили кровлю в многоквартирном доме и частном доме в Учхозе. Жители счастливы, ведь теперь не надо расставлять в дождливую погоду тазики по комнатам.

Жительница четырехэтажки Сусана переехала сюда после того, как ее дом разбомбили во время войны.

"Кровлю первый раз у нас поменяли еще лет пять назад, но работы были проведены некачественно, и она протекала. Все заливало водой в дождливую погоду. Сейчас хорошо и сухо", - отмечает она.

Большинство всех выполненных ремонтных работ в Сухумском районе в прошлом году удалось сделать за счет перевыполнения бюджета. Районный глава Валерий Смыр в интервью Sputnik рассказал, что за десять месяцев 2018 года в местную казну поступило на 16 миллионов больше, чем планировали. В 2019 году планку повысили на 43 миллиона рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

Можно сказать, что Сухумскому району повезло. На его территории зарегистрированы магазины сети "дьюти-фри", крупное предприятие "Абхазтоп" и абхазская дочка "Роснефти".

Теперь еще и частные инвесторы восстановили Сухумскую ГЭС, она дала первый ток в середине декабря 2018 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

По словам технического директора гидроэлектростанции Резо Зантария, ее мощности в 19,6 мегаватт достаточно для подпитки Сухума и Сухумского района в пиковые часы.