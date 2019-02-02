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Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору

Цена на хлеб в Абхазии поднимется с понедельника 4 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Кабинет Министров Абхазии принял постановление об установлении максимальной предельной розничной цены на хлеб, изготавливаемый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов в субботу 2 февраля.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Цена на хлеб в Абхазии поднимется на три рубля с понедельника 4 февраля, информация об этом появилась на официальном сайте Кабмина республики в субботу 2 февраля.

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В постановлении правительства указано, что буханка хлеба из пшеничной муки высшего сорта будет стоить 24 рубля, из муки первого сорта – 23 рубля, хлеб из муки пшеничной второго сорта – 22 рубля за буханку.

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Правительство Абхазии также установило предельную оптовую торговую наценку на муку пшеничную, исчисляемую относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию республики, в размере 15%".

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Теги:
Кабинет Министров Абхазии, хлеб, ГК "Абхазхлеб"


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