Чем богаты: судей в Абхазии обязали декларировать доходы и имущество

О том, как он будет работать и как восприняли закон абхазские судьи, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Абхазских судей обязали декларировать доходы и имущество. С 1 января 2019 года вступил в силу закон "О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия", который был подписан президентом Абхазии Раулем Хаджимба еще в 2015 году.

Требование о декларировании распространяется не только на судей, но и на членов их семей: супруга или супругу и несовершеннолетних детей. В этот круг не входят родители и совершеннолетние дети.

Закон распространяется на судей всех уровней и инстанций.

"С этого момента все действующие судьи обязаны ежегодно предоставлять сведения о своих доходах и имуществе. По действующему закону, декларацию о своих доходах и имуществе претенденты в судьи Конституционного суда отдают в Администрацию президента, претенденты в судьи других инстанций - в квалификационную коллегию судей Абхазии, действующие судьи всех инстанций – в Совет судей Абхазии. Все судьи должны предоставить информацию до 30 апреля. Администрация президента, квалификационная коллегия и Совет судей обязаны проверить сведения в течение месяца", – пояснил судья Верховного суда Абхазии Роман Кварчия.

Если судьи не будут декларировать свои доходы и имущество или же предоставят недостоверную информацию, то это, по словам Кварчия, может быть основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, вплоть до лишения полномочий.

Все сведения о доходах и имуществе будут публиковать на официальном сайте Верховного суда Абхазии. Конфиденциальной остаются только адреса проживания служителей фемиды.

Плоды декларации

Закон был принят для борьбы с коррупцией в судейских кругах Абхазии. Имущество судей и их доход должен соответствовать их расходам. Но говорить о том, будет ли декларирование эффективным или нет, судьи пока затрудняются ответить.

"Мне сложно сказать, какие будут результаты. Потому что абхазские судьи впервые будут представлять сведения о своих доходах и о своем имуществе. На мой взгляд, результаты декларирования в течение очень быстрого времени не принесут желаемые плоды. Но декларация хранится в Совете судей в течение десяти лет. Если за это время всплывет, что расходы судьи не соответствует его доходам, то это в любом случае будет поводом для дополнительной проверки. А такая информация при существующей реальности может всплыть, потому что судьи – публичные люди, за которыми следит общественность, если подобная информация будет предметом обсуждения в общественности", – считает Роман Кварчия.

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Другой судья, который попросил не называть его имя, уверен, что закон о декларировании ничего не даст, коррумпированные судьи при желании смогут скрыть свои доходы.

"Я думаю, что результата декларирование не даст. Да, можно контролировать доходы, но кто будет контролировать расходы? – сказал судья. – При желании скрыть какие-то свои доходы и расходы сможет любой человек, свое имущество не обязательно оформлять на близких родственников. Думаю, тратить на эти процедуры государственные деньги не стоит. Если человек коррумпирован, то его уже ничто не исправит. Только увольнение и привлечение к уголовной ответственности".

Закон "О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия" был принят 15 января 2015 года. В силу вступил 1 января 2019 года.

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Напомним, что сегодня, согласно законодательству Абхазии, действующий судья не может быть депутатом, принадлежать к политическим партиям и движениям, заниматься предпринимательской деятельностью, совмещать работу в должности судьи с другой оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной, литературной и другой творческой деятельности.