Уверенным шагом: фонд "Ашана" собирает средства на операцию для Лианы Гокорян

Асмат Цвижба, Sputnik

Девочка с огромными глазами – это первое, что сказали журналисты при виде Лианы Гокорян. Девочка в ответ на комплименты лишь смутилась, но нам все же удалось разговорить ее.

По словам Лианы, она мечтает стать дизайнером. Дома девочка вручную шьет платья и юбки. Моделью выступает младшая сестра – Сюзанна.

"А еще дома иногда я делаю цветы из бумаги", - шепотом рассказывает она.

Сейчас Лиане 15 лет, в будущем году она уже должна была готовиться к вступительным экзаменам, но девочка уже год как не ходит в школу. У Лианы врожденный вывих бедра. Впервые родители заметили дефект, когда девочке исполнилось два года.

"Она начала сильно хромать и долгое время не ходила. Потом мы заметили, что у Лианы одна нога короче другой и обратились к врачам", - рассказывает мама Людмила Устян.

Впервые малышку отвезли в одну из клиник Еревана. Но врачи вынесли "вердикт" – не сможем прооперировать, пока ей не исполнится 20 лет.

В 2015 году семья Гокорян обратилась в фонд "Ашана". На собранные фондом средства девочке провели три операции в Научно-исследовательском институте травматологического и ортопедического профиля в Новосибирске. Лиане был установлен аппарат Илизарова для удлинения ноги.

После операции походка девочки стала намного уверенней. У родителей уже появилась надежда, что Лиана сможет сама ходить в школу, без костылей. К сожалению, надежды не оправдались.

В 2018 году после осмотра врачи выявили у девочки воспаление в области стержня. Сейчас Лиане необходимо срочное лечение, демонтаж аппарата и операция для стабилизации работы суставов.

"Операция крайне необходима, чтобы ребенок смог свободно ходить. Если операция не будет проведена, при дальнейшей нагрузке на ногу снова произойдет укорочение конечности, и та операция, которая была проведена в Новосибирске, окажется бесполезной", - объяснил врач-ортопед Сухумской детской поликлиники Владислав Чернов.

В этот раз врачи Еревана готовы взяться за операцию. Лиану уже ждут в детском медицинском центре Еревана "Сурб Аствацамайр". Операция девочки обойдется в 350 тысяч рублей. Часть суммы – 50 тысяч рублей – уже выделил Международный фонд "Апсны".

Для того чтобы Лиана осуществила свою мечту, смогла поступить в университет и выпустить собственную коллекцию вещей, осталось собрать 300 тысяч рублей.

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О способах оказания помощи Лианы Гокорян можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".