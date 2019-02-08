Апсуара в онлайн: как сохранить абхазский кодекс чести

Видеомост Москва-Сухум на тему "Апсуара в XXI веке: новые вызовы и возможности" состоялся в пресс-центре Sputnik в пятницу 8 февраля.

О том, что общего между вековыми традициями и новыми технологиями и почему Апсуара лучше оставлять "при себе", читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Цифровые традиции

Главной темой видеомоста Москва-Сухум стал вопрос развития и сохранения в XXI веке кодекса чести и поведения абхазов – Апсуара. К решению вопроса Послы доброй воли Абхазии подошли креативно, молодые специалисты предложили создать цифровое пособие по изучению традиций и норм поведения.

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По словам исполнительного директора благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" Даура Барганджия, приложение будет состоять из текстовой части - инструкции, включающей пункты кодекса поведения абхазов. Во второй части пользователь сможет закрепить усвоенный материал и пройти тестирование.

Почетный президент Всемирного абхаза-абазинского конгресса Тарас Шамба отметил, что сам формат общения уже говорит о том, что даже в эпоху глобализации Апсуара – неотъемлемая часть культуры абхазов.

"Несмотря на то, что мы находимся в разных странах и по разные стороны экрана, нас объединяет одно – Апсуара. Это система взглядов, образ жизни, желание достичь благополучия для собственного народа. Все это должно воплотиться в ценности, которые будут нас объединять", - сказал он.

По мнению Шамба, морально-нравственные ценности абхазов в первую очередь должны быть отражены в научных трудах и литературе. Именно так "пропаганда" Апсуара станет наиболее эффективной.

К вопросу адаптации Апсуара под современные реалии председатель Совета старейшин Московской адыгской диаспоры Юрий Агирбов подошел с экономической точки зрения. По его словам, прежде чем делать Апсуара объединяющей идеей для всего народа, необходимо поднять уровень жизни населения.

"Для этого нужно улучшить инвестиционный климат. Инвесторы, которые вкладывают свои средства в Абхазию, должны быть уверены, что их не обманут, что у них будет разумное сотрудничество", - объяснил Агирбов.

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Председатель Совета старейшин сделал первую инвестицию в проект – вручил авторам идеи приложения 20 тысяч рублей.

А если не онлайн?

Идея Послов доброй воли Абхазии пришлась не по вкусу абхазскому общественному деятелю Беслану Кобахия. По его мнению, Апсуара не может передаваться онлайн, оно рождается вместе с абхазом.

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"Нам кажется, что Апсуара в Абхазии утеряно. Но мы путаем его с некоторыми вопросами этикета, который действительно меняется со временем в зависимости от ситуации, в которой находится общество. Но глубинно Апсуара сохраняется. Я не соглашусь, что нужно создавать какое-то пособие. Что мы каждый раз будем заглядывать в телефон, чтобы узнать, как поступать в той или иной ситуации? Как только мы сделаем это, мы "добьем" то, что у нас и так есть", – возразил он.

Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа отметил, что в научных кругах Абхазии уже были попытки создать печатное пособие по изучению национального морально-этического кодекса.

"Нам действительно не помешало бы иметь подобное пособие под рукой, чтобы иметь возможность ознакомиться с традициями и культурой народа", - сказал он.

По словам Ласуриа, в абхазском обществе Апсуара - своеобразная библия, образ жизни и мыслей народа. Поэт процитировал переписку с абхазским писателей Фазилем Искандером в 1978 году.

"Существование маленьких народов столь же грандиозно и всемирно необходимо, как существование великих наций. Если в силу определенных исторических и психологических причин этот маленький народ смог сохранить в себе высшие человеческие достоинства, такие как совесть и честь, то он имеет право не только на равное существование, но и может обогатить нравственную жизнь других народов", - привел цитату поэт.

Народная артистка Абхазии Виолетта Маан поддержала "электронную" инициативу послов, но добавила, что большую роль в сохранении традиции абхазов должно играть искусство.

"На сегодняшний день нужно не только пособие. К примеру, нужны тематические мультфильмы для детей на абхазском языке. Также, к сожалению, все меньше становится абхазских песен и авторов. У нас, конечно, есть фольклорные песни, но новые, к сожалению, либо не пишутся, либо практически не запоминаются", - считает она.

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Послы доброй воли Абхазии в ответ на эту точку зрения представили видеоклип на новую песню победительницы первого сезона проекта "Ты супер!" Валерии Адлейба. Песня под названием "То, что в моем сердце" рассказывает о любви к родине и абхазскому народу.

По признанию самой певицы, Апсуара для нее - в первую очередь наследие предков и семейные традиции.