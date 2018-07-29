Десять простых правил абхазского этикета

В Абхазии чтят традиции, а взаимоотношения между людьми строго регламентируются до сих пор. Здесь и сегодня действует древний неписанный кодекс чести "Апсуара", что в дословном переводе значит "абхазство", который регулирует самые разные сферы жизни абхазов.

Астанда Ардзинба, Sputnik

В то же время абхазский этикет во многом перекликается с общечеловеческими понятиями о правилах хорошего тона, хотя и имеет ряд особенностей.

Если вы собираетесь в путешествие по Абхазии, эти знания могут сделать ваше пребывание в стране более комфортным.

1. Почитание вставанием

Когда в помещение входит человек, все присутствующие должны встать. Так они демонстрируют свое уважение и почтение к вошедшему. Это древний абхазский обычай, которого абхазы строго придерживаются и сегодня. Ахацгылара – почитание вставанием соблюдается как в домах, так и в общественных местах. При этом тот, кого почтили вставанием, просит всех не утруждать себя и садится сам только после того, как сядут старшие

2. Уважение к старшим

Молодые люди всегда должны быть сдержанными и предупредительными в присутствии людей старше их. Это одна из установок кодекса чести абхазов "Апсуара".

К умудренным опытом старейшинам в абхазском обществе относятся с почтением, их воспринимают как мудрецов, потому пожилые люди активно участвуют в решении семейных и общественных вопросов. Советы старейшин, которые занимаются урегулированием споров и конфликтов, функционируют в республике повсеместно на всех уровнях власти.

3. Приветствие

Словосочетание "обмениваться приветствиями" дословно переводится с абхазского как "изъясняться по-абхазски". Считается, что первым при встрече приветствует мужчина женщину, а старший младшего. Здесь принято осведомляться о здоровье, делах и семье собеседника. Так люди демонстрируют свое участие. В абхазской культуре не принято обращение на "вы", потому жители республики говорят между собой на "ты", тем не менее, вкладывая в свои слова почтительное отношение к собеседнику.

4. Гостеприимство

Согласно вековым традициям абхазов, гостеприимство — священный закон, обязательный для всех. "С гостем семь счастий приходит", гласит абхазская пословица. Она подтверждает, что в этой стране к гостям принято относиться как к благодати. В селах и сегодня при встрече гостя женщины обводят рукой вокруг его головы, как бы магически перенося на себя его недуги. Для гостей в доме готовят угощения, хлеб-соль — "ачеиджика". Нередко по такому случаю заколют кур или козленка.

5. Приглашение в дом © Sputnik "Сам встречу!": абхазский подполковник приютил обманутых туристов из России

Если вы оказались в гостях и вас просят войти в дом, то следует помнить, что право первым переступить порог принадлежит хозяину. Однако он не станет спешить им воспользоваться и вежливо уступит дорогу посетителю. Здесь, как правило, начинаются взаимные уговоры пройти первым, которые в Абхазии называют "унеи-снеи". В итоге, хозяин "сдается" и проходит в дом. За ним следуют гости по старшинству, родственники и другие члены семьи.

6. Застольный этикет

Абхазский этикет строго регламентирует все этапы праздничного застолья. При рассадке за стол соблюдается иерархия, при этом учитывается возраст и степень родства присутствующих. Гостей сажают по правую руку от тамады. Приступить к еде можно только после обращения старейшины "приложить руки к трапезе". На абхазском застолье соблюдается определенная последовательность тостов. Перебивать тамаду, предлагать свои тосты или выходить из-за стола считается неприличным.

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7. Отсроченное согласие

Вежливый отказ при предложении помочь в Абхазии – это правило хорошего тона. Вы как бы демонстрируете, что не хотите утруждать собеседника. Однако он, в свою очередь, теперь должен проявить настойчивость и добиться согласия. То же правило действует при предложении напитка или блюда, или при предложении зайти в гости.

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8. Почитание природы

Бережное отношение к природе – часть традиционной культуры абхазов. В старину абхаз без позволения высших сил не позволял себе срывать лечебные травы, пользоваться родником или переходить реку вброд. Такие воззрения сохранились и до сих пор.

Особенно почитают абхазы горы, где принято себя вести как в храме. Здесь воспрещается ругаться, сквернословить и даже громко разговаривать. Не позволительно в горах обнажаться и купаться в горных озерах.

© Sputnik Леон Гуния Божества традиционных верований абхазов

9. Проявление чувств

Абхазы сдержанны в проявлении чувств, здесь не принято демонстрировать симпатию. В особенности между супругами на людях. Потому вы не встретите в стране целующиеся на публике парочки. Того же требуют местные жители и от гостей республики, искренне оскорбляясь, если те не умеренны в выражении своих чувств.

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10. Форма одежды

Абхазия – традиционная страна, где древние обычая до сих пор свято чтят. Не удивительно, что, несмотря на всю свою демократичность во взглядах и суждениях, жители республики придерживаются негласного дресс-кода. Согласно ему, абхазы и абхазки предпочитают закрытую одежду, прикрывающие колени и плечи, даже жарким летом. Некоторые послабления допустимы для молодежи. Гостей республики за открытую одежду местные журить не будут, но останутся при мнении, что пляжный вид приемлем только на пляже.

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