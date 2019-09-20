От Реального училища до колледжа: одному из старейших учебных заведений Сухума 115 лет

Сухумское реальное училище было открыто в 1904 году Указом императора Николая II "с целью привлечь население города к просвещению". По каким специальностям готовят специалистов сегодня в учебном заведении, какие из них пользуются наибольшим спросом среди студентов, и что нужно колледжу для развития читайте в материале Sputnik Абхазия.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Одно из первых учебных заведений
В момент создания Сухумского реального училища в городе существовало только пара учебных заведений: Горская школа и Церковно-приходская школа.
"После них первым профессиональным образовательным учреждением стало Реальное училище", - рассказала директор Сухумского государственного колледжа Светлана Габлия.
В разные годы в училище преподавали такие знаменитые ученые, как Андрей Чочуа, первый абхазский писатель, основатель национальной литературы Дмитрий Гулиа. Учебное заведение окончили писатель Миха Лакрба, историк Семен Ашхацава и другие известные люди.
За годы, пока учебное заведение носило название Сухумского реального училища, с 1904 по 1921 годы студентам преподавали различные гуманитарные предметы.
"Студентам преподавали языки, был рисовально-чертежный класс, физико-технический, музыкальный класс, была история, природоведение, те предметы, которые были нужны, чтобы изучать нашу историю, культуру, язык", - отмечает Габлия.
Реальное училище за время его существования окончили около 750 человек.
Переориентация
В 1921 году, когда в Абхазию пришла советская власть, стали необходимы технические специальности.
"Стали создаваться заводы, фабрики, стали нужны технари, поэтому учебное заведение было перетренировано в Сухумский индустриальный техникум", - подчеркнула директор учебного заведения.
В учебном заведении стали преподавать такие специальности, как "Электрические станции", "Сети и системы", "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей", "Монтаж электрооборудования и подстанций", "Гостиничное хозяйство", "Машины и оборудование предприятий торговли и общественного питания", позже появились специальности, связанные с работой по металлу.
С 1921 года все гуманитарные предметы в учебном заведении перестали преподавать, полностью перешли на техническое образование.
"Открылось Сухумское педагогическое училище, позже был открыт Сухумский педагогический институт, где люди могли получить гуманитарное образование", - подчеркнула Светлана Габлия.
Жизнь учебного заведения сегодня
В 1999 году Министерство образования Абхазии реорганизовало Индустриальный техникум в Сухумский государственный колледж. Сегодня в колледже преподают семь специальностей: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Гостиничный сервис", "Банковское дело", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", "Электрооборудование предприятий гражданских зданий", "Экономика и бухгалтерский учет".
В колледже есть как очное, так и заочное отделение, поступить в учебное заведение можно после окончания 9 и 11 классов. Наибольшей популярностью среди мальчиков пользуется специальность "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", а среди девочек "Гостиничный сервис" и "Экономика и бухгалтерский учет", сообщила Светлана Габлия.
"При этом нельзя сказать, что другие специальности не востребованы, к примеру, на строительную специальность, а также "Радиосвязь, радиовещание и телевидение" много желающих", - говорит директор.
В этом году в Сухумский индустриальный колледж поступило 60 студентов, всего более 290 студентов обучаются в колледже. Преподают в учебном заведении 30 учителей, которые дают хорошее образование, отметила она.
Какие специальности нужны
Несмотря на то, что в Сухумском государственном колледже преподают немало технических специальностей, есть те, которые нужно вводить, так как на них есть спрос в республике.
"Мы хотим готовить такие специальности, как сварщики, сантехники, штукатуры-маляры. Это те профессии, в которых нуждается наша республика, чтобы не завозить этих рабочих извне, можно готовить их в Абхазии", - сказала Габлия.
Для того чтобы обучать студентов по этим специальностям, Министерство образования и науки Абхазии завезло специальное оборудование, проинформировала директор Сухумского индустриального колледжа.
Помимо лекционных занятий, студенты проходят производственную практику, отметила директор.
"К примеру, наши ребята проходят практику на Сухумском автотранспортном предприятии. Самых лучших оставляют в АТП на работу", - подчеркнула Габлия.
Милана Ноуба - студентка второго курса по специальности "Экономика и бухгалтерский учет". Ранее она училась в колледже, но по специальности "Гостиничный сервис".
"Отучившись один год по специальности "Гостиничный сервис", я все же решила перейти на "Экономику и бухгалтерский учет", так как моя мама тоже бухгалтер, посоветовалась с ней и выбрала это направление", - говорит она.
В отличие от большинства молодых людей, которые идут на "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" или на "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" Георгий Псардия также решил быть бухгалтером. Это решение не было спонтанным, математику он любил со школы и намерен после окончания учебы устроиться на работу по своей специальности.
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