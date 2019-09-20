От Реального училища до колледжа: одному из старейших учебных заведений Сухума 115 лет

Одному из старейших учебных заведений Абхазии – Сухумскому реальному училищу, а ныне Сухумскому государственному колледжу 20 сентября исполняется 115 лет со дня основания.

Сухумское реальное училище было открыто в 1904 году Указом императора Николая II "с целью привлечь население города к просвещению". По каким специальностям готовят специалистов сегодня в учебном заведении, какие из них пользуются наибольшим спросом среди студентов, и что нужно колледжу для развития читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Одно из первых учебных заведений

В момент создания Сухумского реального училища в городе существовало только пара учебных заведений: Горская школа и Церковно-приходская школа.

"После них первым профессиональным образовательным учреждением стало Реальное училище", - рассказала директор Сухумского государственного колледжа Светлана Габлия.

В разные годы в училище преподавали такие знаменитые ученые, как Андрей Чочуа, первый абхазский писатель, основатель национальной литературы Дмитрий Гулиа. Учебное заведение окончили писатель Миха Лакрба, историк Семен Ашхацава и другие известные люди.

За годы, пока учебное заведение носило название Сухумского реального училища, с 1904 по 1921 годы студентам преподавали различные гуманитарные предметы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумское реальное училище было одним из первых учебных заведений в стране.

"Студентам преподавали языки, был рисовально-чертежный класс, физико-технический, музыкальный класс, была история, природоведение, те предметы, которые были нужны, чтобы изучать нашу историю, культуру, язык", - отмечает Габлия.

Реальное училище за время его существования окончили около 750 человек.

Переориентация

В 1921 году, когда в Абхазию пришла советская власть, стали необходимы технические специальности.

"Стали создаваться заводы, фабрики, стали нужны технари, поэтому учебное заведение было перетренировано в Сухумский индустриальный техникум", - подчеркнула директор учебного заведения.

В учебном заведении стали преподавать такие специальности, как "Электрические станции", "Сети и системы", "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей", "Монтаж электрооборудования и подстанций", "Гостиничное хозяйство", "Машины и оборудование предприятий торговли и общественного питания", позже появились специальности, связанные с работой по металлу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Училище было открыто в 1904 году Указом императора Николая II.

С 1921 года все гуманитарные предметы в учебном заведении перестали преподавать, полностью перешли на техническое образование.

"Открылось Сухумское педагогическое училище, позже был открыт Сухумский педагогический институт, где люди могли получить гуманитарное образование", - подчеркнула Светлана Габлия.

Жизнь учебного заведения сегодня

В 1999 году Министерство образования Абхазии реорганизовало Индустриальный техникум в Сухумский государственный колледж. Сегодня в колледже преподают семь специальностей: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Гостиничный сервис", "Банковское дело", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", "Электрооборудование предприятий гражданских зданий", "Экономика и бухгалтерский учет".

© Sputnik / Томас Тхайцук В разные годы учебное заведение носило название Реального училища, индустриального техникума, в 1999 году оно было реорганизовано в Сухумский государственный колледж.

В колледже есть как очное, так и заочное отделение, поступить в учебное заведение можно после окончания 9 и 11 классов. Наибольшей популярностью среди мальчиков пользуется специальность "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", а среди девочек "Гостиничный сервис" и "Экономика и бухгалтерский учет", сообщила Светлана Габлия.

"При этом нельзя сказать, что другие специальности не востребованы, к примеру, на строительную специальность, а также "Радиосвязь, радиовещание и телевидение" много желающих", - говорит директор.

В этом году в Сухумский индустриальный колледж поступило 60 студентов, всего более 290 студентов обучаются в колледже. Преподают в учебном заведении 30 учителей, которые дают хорошее образование, отметила она.

Какие специальности нужны

Несмотря на то, что в Сухумском государственном колледже преподают немало технических специальностей, есть те, которые нужно вводить, так как на них есть спрос в республике.

"Мы хотим готовить такие специальности, как сварщики, сантехники, штукатуры-маляры. Это те профессии, в которых нуждается наша республика, чтобы не завозить этих рабочих извне, можно готовить их в Абхазии", - сказала Габлия.

Для того чтобы обучать студентов по этим специальностям, Министерство образования и науки Абхазии завезло специальное оборудование, проинформировала директор Сухумского индустриального колледжа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Самые популярные специальности в колледже "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Гостиничный сервис" и "Экономика и бухгалтерский учет".

Помимо лекционных занятий, студенты проходят производственную практику, отметила директор.

"К примеру, наши ребята проходят практику на Сухумском автотранспортном предприятии. Самых лучших оставляют в АТП на работу", - подчеркнула Габлия.

Милана Ноуба - студентка второго курса по специальности "Экономика и бухгалтерский учет". Ранее она училась в колледже, но по специальности "Гостиничный сервис".

"Отучившись один год по специальности "Гостиничный сервис", я все же решила перейти на "Экономику и бухгалтерский учет", так как моя мама тоже бухгалтер, посоветовалась с ней и выбрала это направление", - говорит она.

© Sputnik / Томас Тхайцук В колледже есть как очное, так и заочное отделение, поступить в учебное заведение можно после окончания 9 и 11 классов.

В отличие от большинства молодых людей, которые идут на "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" или на "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" Георгий Псардия также решил быть бухгалтером. Это решение не было спонтанным, математику он любил со школы и намерен после окончания учебы устроиться на работу по своей специальности.

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