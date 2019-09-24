Госуниверситет Абхазии подписал договор с музеем-заповедником имени Шолохова

Подписанный договор между АГУ и российским Государственным музеем-заповедником имени Михаила Шолохова подразумевает сотрудничество в области науки, культуры, литературы.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский госуниверситет подписал договор о сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником имени Михаила Шолохова в понедельник 23 сентября, рассказал проректор Абхазского госуниверситета Владимир Делба.

"Предметом договора являются стабильное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в области культуры, науки, литературы и сохранения исторического наследия народов. Учитывая требования и условия договора, мы рассчитываем на тесное взаимодействие в вопросах организации и проведения мероприятий, посвященных Шолохову", - отметил Делба.

Он добавил, что после подписания договора стороны провели встречу со студентами и преподавателями филологического факультета АГУ, которые побеседовали о жизни и творчестве русского писателя Михаила Шолохова.

© Sputnik / Юрий Сомов Дом-музей Михаила Шолохова. Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова.

По словам Делба, подписи под договором поставили ректора Абхазского государственного университета Алеко Гварамия и директор Государственного музея-заповедника имени Михаила Шолохова Ольга Анистратенко.

Со дня окончания Отечественной войны народа Абхазии Госуниверситет республики подписал более 70 соглашений и договоров о сотрудничестве с различными научными центрами и высшими учебными заведениями, в том числе России, Италии, Турции.

Абхазский государственный университет основан постановлением Наркомпроса Абхазии от 4 февраля 1932 года как Агропедагогический институт. В 1933 году был преобразован в Сухумский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. В 1979 году реорганизован в АГУ.

Государственный музей-заповедник Шолохова создан в 1984 году. Это единственным в России Государственный музей, посвященный этому писателю. Расположен в Ростовской области. Основа коллекции музея - мемориальные предметы, принадлежавшие Шолохову и его семье.

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