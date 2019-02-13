Смыр: грядет налоговая реформа в Абхазии

О том, для чего нужен единый социальный налог Абхазии и как это будет работать, почему республике нужна налоговая реформа и что может произойти с НДС, рассказала в интервью Sputnik председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, депутат Народного Cобрания Абхазии Натали Смыр.

Бадри Есиава, Sputnik

- Натали Викторовна, для чего Абхазии нужен единый социальный налог и что он изменит?

- Идея введения единого социального налога не новая. Ее обсуждали и депутаты Парламента прошлого созыва, но эта тема стала актуальной в связи с тем, что грядет налоговая реформа Абхазии. Под руководством министра экономики Адгура Ардзинба создана рабочая группа в контексте реформирования всей налоговой системы страны. Уже есть видение того, в каких направлениях и рамках это должно произойти.

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Естественно, встает вопрос о наших внебюджетных фондах. Например, в России всего три внебюджетных фонда, в Абхазии их шесть. В перспективе мы должны определиться, какое количество фондов нам нужно. При этом не факт, что не будет всех этих фондов. Они все могут остаться и могут быть реформированы.

Попробую объяснить. Сегодня у нас от коммерческих организаций в фонды перечисляется 20%, от бюджетных – 14,5% (отчисления осуществляются с фонда заработной платы работников организаций - ред.) Речь идет об оптимизации этой работы и с точки зрения взимания налогов, это будет единый налог, который пойдет на единый счет, с которого средства будут распределяться. То есть такого количества ведомств и структур уже не будет.

- Это поможет сэкономить деньги? На чем именно?

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- К сожалению, в первую очередь придется сократить рабочие места, но тем самым уменьшатся расходы на заработные платы, содержание помещений, автотранспорта и всего остального. Эти деньги можно будет перенаправить на выплаты.

- Уже есть расчеты? О какой сумме идет речь?

- Дело в том, что рабочая группа пока собиралась всего один раз. Пока это на уровне идеи, и расчеты еще не проведены. Для начала мы хотим понять этот вопрос концептуально, взвесить "за" и "против". Эта тема не сегодняшнего дня и даже не 2019-2020 годов.

Мы понимаем, это очень болезненный процесс, определенное количество людей останется без работы. В то же время нужно учитывать, что наибольшее количество людей в Абхазии работают в бюджетной сфере и сэкономленные деньги пойдут на их поддержку.

Когда эта идея впервые прозвучала в СМИ, было много отзывов, в том числе негативных. Мы должны понимать, что не можем стоять на одном месте и должны идти вперед. Давайте делать так, чтобы было оптимально и качественно.

- В одном из своих интервью вы говорили, что введение единого социального налога не должно затрагивать пенсионный фонд. Почему именно этот фонд?

- Пенсионеры – это один из самых незащищенных слоев населения, для которого должны быть социальные гарантии. Всего у нас около сорока тысяч пенсионеров, и это огромный объем работы для пенсионного фонда. Необходимо, чтобы нашим пенсионерам всегда вовремя выплачивались пенсии, пособия. Именно по этой причине я говорила о том, что этот фонд нельзя трогать.

Еще один аргумент, почему пенсионный фонд нельзя трогать, связан с тем, что родившиеся после 1968 года граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, не будут получать российскую пенсию. Мы ведь должны как-то обеспечить эту категорию граждан. Государство обязано предоставить им хотя бы прожиточный минимум. А из чего будут выделены эти средства? Естественно, должна быть реформирована вся налоговая система.

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- Вы сказали, что грядет налоговая реформа. Какая в этом необходимость и как это будет происходить?

- В нашей рабочей группе по этому поводу были определенные разногласия, но за основу взята идея, при которой после реформирования останутся такие системы, как патентная, будет налог с оборота и общий режим налогообложения. Лично я за такую трехуровневую систему. НДС останется только в режиме общего налогообложения. В системе налога с оборота он будет отсутствовать.

Меня часто обвиняют в том, что я лоббирую вопрос повышения ставок по патентной системе, спецналогу и по общему режиму налогообложения. Кому-то может понравиться, а кому-то нет, но спецналог – это легализованная форма ухода от налогообложения. Приведу пример. В патентной системе самозанятый человек работает на себя. Люди начали возмущаться, что ставки повысились, но они повышены не в разы, а на несколько пунктов.

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Человек работает сам на себя, платит за патент 0,6% от годовой суммы. Разве это плохо? А люди возмущаются, что надо заплатить вперед. Что касается спецналога, у нас от него в бюджет государства поступает 137 миллионов рублей. Это соответствует истине? Кого мы обманываем? Я не ратовала за повышение ставок, и мы год держали этот законопроект в Парламенте. Это решение было принято не лично Натали Смыр, а комитетом и Народным Собранием.

У меня есть определенные претензии к Администрации президента, обладающей законодательной инициативой. Ее представители должны были выйти на телевидение и дать объяснения людям по этому вопросу.

Сама идея повышения ставок была обоснованной. В течение 15 лет Парламент Абхазии не поднимал этих ставок. У нас будет заседание комитета, у нас уже есть некоторые наработки, в рамках которых будет возможно предоставление тех или иных послаблений отдельным категориям налогоплательщиков, для которых были применены достаточно высокие ставки. Мы также планируем предоставить некоторые преференции добросовестным налогоплательщикам.

- Так, когда Абхазии ждать этой налоговой реформы?

- Для того чтобы провести эту налоговую реформу, нужно изучить огромный объем материалов. Я хотела бы, чтобы мы в течение этого года вышли с этой идеей, предложением. У нас уже есть готовый документ по реформированию закона об НДС.

- И какие изменения могут быть внесены в этот закон?

- Дело в том, что если нам удастся в течение года выработать концепцию по реформированию всей налоговой системы, то НДС менять нам уже не придется. Но если мы к 2020 году не успеем это сделать, то реформировать НДС все-таки надо будет.

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Чтобы вы понимали, в рабочую группу, которая занималась этим вопросом, входили не только депутаты Парламента. Мы тесно работали с сотрудниками Центра стратегических исследований, чье видение и анализ мы учли при этом.

Мы планируем вернуться к старому списку товаров. В нем было всего около десяти наименований товаров, на которые не распространялся НДС. Сейчас этот список в разы больше. Хочу подчеркнуть, что весь этот список лоббистский. То есть, если человек занимается импортом определенного товара и у него есть возможность договориться, его вид продукции выпадает из НДС.

Мы небогатое государство, а список товаров, не подлежащих НДС, огромен. Я считаю, что это ненормально.

- О каких товарах идет речь?

- Например, железо, автозапчасти. Почему эти товары должны не подпадать под НДС при том, что цена от этого не в разы вырастет. При всем этом я понимаю, что эта идея не будет популярной в обществе, но она обоснована. Нельзя такое количество товаров выводит из-под налогообложения.

Чем меньше мы платим налогов, тем меньше у нас зарплаты, пенсии. Но эффекта от всего этого никакого не будет, если не удастся повысить качество администрирования.