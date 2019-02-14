Объединяя судьбы: абхазский "купидон" Роберт Гумба

Роберт Гумба занимается сватовством с 20 лет, на его счету больше ста пар, которым он помог найти друг друга. О секретах удачного брака, о том, как абхазский сват соединяет судьбы людей, читайте в репортаже Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

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"Как у всех кавказских горцев, у абхазов обычай или скромность не позволяет молодым людям говорить родителям, родственникам о своей женитьбе или о невесте, скромность же не позволяет самому искать невесту и объясняться с ней. Поэтому ближайшая родня молодого человека спрашивает предварительно через ровесника его: не пора ли ему жениться? И, получив от него согласие, старается приискать невесту", - пишет Соломон Званба в одном из этнографических этюдов "Поцелуй за занавесом".

В Абхазии было несколько способов заключения брака. "Аргама" - гласно, "амцасра" - брак путем похищения невесты и "люлечный" - этот обычай называется "нарезывание люльки" (агараҿаҟәара - ред.) - когда семьи договаривались о браке до рождения или в день рождения детей. Во всех случаях инициатива всегда следовала от жениха и его родных, которые часто прибегали к помощи посредников - "ақьаӷьариа" (сват - ред.).

В настоящее время молодые люди предпочитают строить свои судьбы самостоятельно, и так называемых "ақьаӷьариа" в Абхазии немного.

Дело жизни

На третьем этаже "Сухумприбора", в небольшом магазине мужских костюмов, сидит улыбчивый мужчина средних лет. В советский период он работал главным бухгалтером домоуправления в Новом Афоне, затем управляющим коммунального хозяйства, сейчас у него магазин одежды, но своим призванием он считает сватовство.

© Foto / из личного архива Роберт Гумба

"Я патриот своей страны, чем больше пар соединят свои судьбы, тем больше детей будет у нас в стране, а счастливые семьи - это светлое будущее. Первый раз с выбором невесты меня попросил помочь племянник. Ему понравилась хорошая девушка, мы назначили ей свидание, заказали кофе. Я немного гадаю на кофейной гуще, использую это как метод, чтобы проверить реакцию девушки. Начинаю гадать племяннику и рассказываю, что ждет его большое счастье и девушка находится рядом, но трудно сказать, что у нее на сердце. Избранница моего племянника одобрительно улыбнулась, неделю спустя они поженились", - вспоминает Роберт.

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Семь дней на счастье

После этого случая еще десяти парам Роберт помог соединить свои судьбы, и сватовство стало для него делом жизни. Но как рассказывает Гумба, сводить людей - это большая ответственность. Прежде чем начать процесс сватовства, он собирает всю необходимую информацию о девушке и парне.

Невесту для парня Роберт ищет на свадьбах и торжествах. Поздоровавшись с хозяевами дома, он отправляется на поиски туда, где женщины в суматохе готовят еду, накрывают столы, оформляют помещение.

"Увидев подходящую девушку, я узнаю ее фамилию, из какой она семьи, это не так важно, но значение имеет. Потом рассказываю парню, который собрался жениться, и мы назначаем свидание. Они обмениваются телефонами, три дня общаются, на пятый день он должен определиться, нравится она ему или нет, на седьмой, если девушка согласна, то дело сделано", - объясняет сват.

Роберт предупреждает жениха, что для принятия решения у него всего одна неделя. Он убежден, чтобы влюбиться, не нужно ни дня больше. Пары могут знать друг друга несколько лет, но так и не пожениться, а женившись за семь дней, состояние влюбленности длится дольше, и союз, по мнению свата, гораздо крепче.

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Прежде чем приступить к поиску невесты, Роберт устраивает проверку для жениха. Он назначает ему встречу, чтобы убедиться в том, что кандидат действительно хорош.

"Жених может иметь много положительных качеств, но важно посмотреть на него в нетрезвом виде, поэтому прежде чем одобрить кандидата, я приглашаю его выпить. После пары стаканов вина у него развязывается язык, и передо мной появляется другой персонаж. Я задаю ему вопросы, спрашиваю о жизни, о взглядах, если он не реагирует агрессивно и ведет себя прилично, мне становится спокойно, и приступаем к поиску невесты", - говорит он.

Рабочие моменты

Сватовством Роберт занимается в отрыве от своей постоянной работы. В советский период было больше свободного времени, зарплата стабильная и забот в меру. Но на сегодняшний день приходится думать о том, как заработать денег, условия жизни стали тяжелее, и нет возможности покинуть свое рабочее место, сетует абхазский сват.

"Не все так просто, как может показаться. На каждый отдельный случай нужна неделя. В месяц я могу взять на себя не больше двух дел. В нашей стране много проблем, но есть одна, которая неизбежно тянет нас на дно, - это проблема наркомании среди молодых людей. Все чаще ко мне обращаются родители девушек. Они боятся, что их дочери совершат ошибку и выйдут замуж за человека с такой проблемой. Сидя на работе, я вижу много наркоманов, которые только женились, они приходят продать золото, чтобы купить себе наркотики. Проблема не решается, и таких людей среди молодежи становится больше. Это одна из главных причин увеличения разводов и несчастливых браков в Абхазии", - рассказывает он.

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Абхазский сват следит за тем, как сложилась судьба у пар, которым он помог. За это время две семьи не имеют детей, три пары развелись, но семей больше ста, и живут они дружно, говорит Роберт.