Абхазия подписала меморандум о сотрудничестве с Ненецким автономным округом

Официальная делегация правительства Абхазии во главе с премьер-министром Валерием Бганба посетила открытие и пленарное заседание Российского инвестиционного форума-2019, который проходит в Сочи 14 февраля.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Абхазия подписала меморандум о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с Ненецким автономным округом, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Абхазии.

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По словам губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, меморандум может принести Абхазии дополнительные поток туристов и рынок сбыта продуктов.

"В моем понимании, можно начать с туристско-рекреационной сферы. Мы могли бы пойти по пути софинансирования из окружного бюджетного направления организованных групп наших туристов. Но для этого крайне важно, чтобы абхазская сторона предусмотрела условия, в рамках которых туристы будут получать пакет услуг," – сказал Цыбульский.

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По мнению министра финансов Абхазии Джансуха Нанба, документ имеет большой интерес для обеих сторон. Он отметил, что Абхазия может предложить гражданам Ненецкого автономного округа ряд туристических проектов, основанных на традициях гостеприимства абхазов.

"Мы также можем предложить ряд проектов, которые заинтересуют и людей молодого поколения, и более взрослых. Мы с удовольствием будем принимать гостей и делать их времяпрепровождение незабываемым. Все так же сохранять наши традиции, в первую очередь абхазское гостеприимство", – добавил Нанба.

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Российский инвестиционный форум-2019 проходит в Сочи 14 февраля. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится при участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.