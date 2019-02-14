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Мраморный клоп

Краснодарский край окажет помощь Абхазии в борьбе с сельхозвредителями

CC BY 2.0 / Melissa McMasters / Brown stink bug
В Абхазии
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Официальная делегация правительства Абхазии приняла участие в работе Российского инвестиционного форума-2019, который проходит в Сочи.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Краснодарский край готов оказать научную помощь Министерству сельского хозяйства Абхазии в борьбе с вредителями цитрусовых с помощью научного потенциала и выделить препараты, заявил заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля.

Сбор мандарин
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На форуме состоялась встреча представителей администрации Краснодарского края и правительства Абхазии, на которой стороны обсудили Программу мероприятий на 2019-2021 годы торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.

"Если соглашение было рамочным, то план мероприятий по реализации соглашения наполнен конкретным содержанием, мероприятиями и самое главное, в рамках сегодняшней встречи мы договорились, что будем встречаться раз в полгода и проверять, что удалось, что нет, и корректировать те мероприятия, которые реализуются", - добавил замгубернатора.

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По мнению Галася, необходимо задуматься об организации совместного информационного пространства для привлечения туристов в курортные объекты Абхазии.

"Необходимо информировать также людей, отдыхающих в Сочи о возможностях и тех объектах, которые, которые имеются в Абхазии. Это будет способствовать увеличению потока туристов в республику. Думаю, что даже однодневный турист будет полезен Абхазии. Для Сочи же тоже очень важно, когда появляются дополнительные объекты показа", - добавил он.

Заместитель губернатора Краснодарского края также подчеркнул, что предприниматели Краснодарского края будут заинтересованы в совместных инвестиционных проектах по переработке выращиваемой в Абхазии продукции.

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Российский инвестиционный форум-2019 проходит в Сочи с 14 по 15 февраля Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится при участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

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Теги:
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