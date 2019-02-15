Басария рассказал о том, что ждет энергосистему Абхазии: приятного мало

ИнгурГЭС может остановить работу из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище в начале марта 2019 года.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Дефицит электроэнергии в Абхазии из-за низкого уровня в водохранилище ИнгурГЭС можно компенсировать веерными отключениями или экспортом энергии из России, сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария на брифинге в пятницу 15 февраля.

"В этом году сложилась ситуация, при которой у нас образовался дефицит воды, трансформирующийся в дефицит электроэнергии. Избежать этого дефицита можно только путем веерного отключения или компенсацией элетроэнергии посредством перетока", - отметил Басария.

Он добавил, что правительство Абхазии ведет переговоры о поставках электричества из Российской Федерации. По оценкам Басария, этот вопрос должен решиться в ближайшие дни.

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Если договориться не удастся, то Абхазии придется сократить потребление, и РУП "Черноморэнерго" объявит о введении веерных отключений, подчеркнул Басария и обратился к жителям республики с просьбой максимально экономить электричество.

Гендиректор РУП "Черноморэнерго" объяснил, что понижение уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС связано с погодными условиями, которые, с одной стороны, способствовали уменьшению потребления электроэнергии, но с другой - не позволили набрать в водохранилище необходимый запас воды.

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"В силу того, что у нас достаточно теплая зима, потребление электроэнергии в Абхазии уменьшилось, что дало нам определенный запас времени, но этот запас уже исчерпан. Несмотря на то, что на побережье теплая погода, в горной местности все еще минусовая температура, и это не позволяет таять снегу", - уточнил Басария.

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Даже если обстановка с погодой изменится в ближайшие дни, отметил он, избежать веерных отключений или заимствования электричества из внешней энергосистемы уже не удастся.

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ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт. Высота плотины 272 метра. Вместимость Джварского водохранилища - один миллион сто тысяч кубометров воды.